Красноярец получил 17 лет за убийство семьи с маленьким ребенком в 1998 году

Posted 20 декабря, 03:28
Published 20 декабря, 03:28
Modified 20 декабря, 03:28
Updated 20 декабря, 03:28
Первого июня 1998 года в полицию поступила информация об исчезновении 36-летнего мужчины, его 31-летней супруги и их 5-летней дочери.
Как рассказали в СК, правоохранители завели уголовное дело, однако установить личность подозреваемого тогда не удалось.
В прошлом году после повторного изучения материалов, допроса свидетелей и проведения экспертиз следователи установили, что к убийству семьи причастен 55-летний красноярец.
Выяснилось, что в 1998 году подсудимый задолжал крупную сумму денег своему знакомому. Мужчина не захотел возвращать долг и расстрелял главу семейства, его жену и их маленькую дочь.
«Дождавшись наступления темноты, он погрузил тела убитых членов семьи в кузов своего мотороллера и вывез их на дачный участок тестя в „Водниках“. После чего закопал в землю».
Суд признал 55-летнего красноярца виновным в убийстве 3 человек (пункты «а», «в», «з», «к» часть 2 статья 105 УК РФ). Мужчине назначили 17 лет исправительной колонии строгого режима.