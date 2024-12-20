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Posted 20 декабря, 03:28

Published 20 декабря, 03:28

Modified 20 декабря, 03:28

Updated 20 декабря, 03:28

Красноярец получил 17 лет за убийство семьи с маленьким ребенком в 1998 году

Красноярец получил 17 лет за убийство семьи с маленьким ребенком в 1998 году

20 декабря 2024, 03:28
Фото: t.me/krksledkom.
В Красноярске вынесли приговор 55-летнему мужчине за убийство семьи 26 лет назад. Красноярец расстрелял трех человек из-за нежелания отдавать долг.

Первого июня 1998 года в полицию поступила информация об исчезновении 36-летнего мужчины, его 31-летней супруги и их 5-летней дочери.

Как рассказали в СК, правоохранители завели уголовное дело, однако установить личность подозреваемого тогда не удалось.

Видео: t.me/krksledkom.

В прошлом году после повторного изучения материалов, допроса свидетелей и проведения экспертиз следователи установили, что к убийству семьи причастен 55-летний красноярец.

Выяснилось, что в 1998 году подсудимый задолжал крупную сумму денег своему знакомому. Мужчина не захотел возвращать долг и расстрелял главу семейства, его жену и их маленькую дочь.

«Дождавшись наступления темноты, он погрузил тела убитых членов семьи в кузов своего мотороллера и вывез их на дачный участок тестя в „Водниках“. После чего закопал в землю».

Суд признал 55-летнего красноярца виновным в убийстве 3 человек (пункты «а», «в», «з», «к» часть 2 статья 105 УК РФ). Мужчине назначили 17 лет исправительной колонии строгого режима.

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