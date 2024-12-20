Красноярск «потерялся в смоге», датчики горят черным. Где дышится хуже всего?

Posted 20 декабря, 10:50
Published 20 декабря, 10:50
Modified 20 декабря, 10:52
Updated 20 декабря, 10:52
Режим «черного неба» ввели в Красноярске с 15:00 18 декабря, он должен был продлиться до 19:00 2о декабря. Однако, как сообщило Среднесибирское УГМС, режим продлили до 00:00 22 декабря.
Красноярцы жалуются на дымку в соцсетях:
«Город потерялся в смоге».
«Небо в химтрейлах плюс смог. Ужас ужасный! Дышать нечем! Крепкого здоровья всем: взрослым и деткам!»
«Пока говорят что мы самые великие, нам, к сожалению, дышать нечем».
По данным сервиса nebo.live, воздух загрязнен во всех районах Красноярска. Хуже всего дышится на улицах Менжинского, Железнодорожников, Академгородок, Ярыгинской, Калинина.
Превышения фиксируют и датчики минэкологии края. Автоматизированные пункты фиксируют превышение в 1,1–2,01 раза в Покровке, Черемушках, Северном, Солнечном и в Березовке.
Другие датчики не работают.