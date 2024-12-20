Красноярские автобусы собираются перевести на газ

Posted 20 декабря, 05:28
Published 20 декабря, 05:28
Modified 20 декабря, 05:30
Updated 20 декабря, 05:30
По словам Логинова, в этом году планировали закупить 200 автобусов на газомоторном топливе, но помешало отсутствие инфраструктуры.
«Мы должны были в этом году купить первые 200 автобусов. Но, к сожалению, газпромовская инфраструктура не смогла для нас подготовиться. В чем сложность? Автобусы и машины на дизеле и бензине мы заправляем за три-четыре минуты. Газомоторный автобус надо заправлять 20 минут. Если мы выпускаем 500 автобусов на линию, сколько времени и заправок надо? А если 700? Поэтому надо создавать инфраструктуру достаточно большую», — объяснил мэр.
Газомоторное топливо, заявляет мэр, не имеет таких вредных выхлопов, как дизель и бензин, а автобусы на газе в дальнейшем должны помочь газифицировать край.
«У „Газпрома“ есть порог целесообразности, экономической эффективности строительства трубы. Чтобы построить газопровод, в нем должно проходить столько-то миллионов кубометров. Если труба не заполнится, то ее строить не будут. Поэтому мы пытаемся подтянуть наибольшее количество на эту газовую трубу», — сказал Владислав Логинов.
Как говорит Логинов, автобусы на газе позволят снизить себестоимость перевозок. Мэр добавил, что проект не отменили, и «мы сейчас находимся в этом процессе».