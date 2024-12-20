Красноярские школьники совершили путешествие на «Сказочном экспрессе»

Posted 20 декабря, 11:09
Published 20 декабря, 11:09
Modified 20 декабря, 11:11
Updated 20 декабря, 11:11
Это детский спектакль о правилах безопасного поведения на железной дороге для школьников, поставленный в необычном формате — «театр в вагоне».
Пассажирами экспресса, украшенного праздничной иллюминацией, стали более 250 учащихся младших классов из красноярских школ № 55, № 86, № 90, № 3 и дивногорской гимназии № 10, расположенных рядом с путями.
Приключения юных путешественников начались на станции Енисей. Здесь, во время остановки поезда, в вагоны вошли актёры в костюмах персонажей знаменитой новогодней сказки «Щелкунчик и Мышиный король».
В пути до Дивногорска её герои показали детям необычное театральное представление — спектакль о правилах безопасного поведения на железной дороге.
В игровой форме им напомнили, почему поезд не может остановиться мгновенно, какую опасность таят в себе электрические провода над путями, почему нельзя залезать под вагоны и на вагоны, и зачем снимать наушники, подходя к железной дороге.
Чтобы школьники лучше усвоили правила, машинисты экспресса провели для них экскурсию по станции Дивногорск: показали, как устроен вокзал, что такое современные пешеходные переходы, виадуки, ограничительные линии на платформах и как выбирать самый безопасный маршрут для перехода через пути.
Финалом путешествия на «Сказочном экспрессе» стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Они повторили вместе с детьми все правила безопасности, поздравили их с наступающим Новым годом и вручили подарки.
Впервые детский образовательный проект по безопасности на железной дороге «Сказочный экспресс» состоялся на Красноярской магистрали в 2022 году.
Это не единственная профилактическая акция КрасЖД, направленная на снижение детского травматизма на объектах инфраструктуры. Так, в текущем году на магистрали стартовал образовательный проект «Без фокусов!» — научное шоу, в котором правила поведения на железной дороге детям помогают изучать с помощью законов физики и химии. В Центре безопасного движения Красноярска действует собственная интерактивная площадка КрасЖД для школьников. На сайте дороги постоянно обновляется специальная страничка для учителей и родителей — «Азбука детской безопасности».