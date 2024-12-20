Красноярские школьники совершили путешествие на «Сказочном экспрессе»

Это не единственная профилактическая акция КрасЖД, направленная на снижение детского травматизма на объектах инфраструктуры. Так, в текущем году на магистрали стартовал образовательный проект «Без фокусов!» — научное шоу, в котором правила поведения на железной дороге детям помогают изучать с помощью законов физики и химии. В Центре безопасного движения Красноярска действует собственная интерактивная площадка КрасЖД для школьников. На сайте дороги постоянно обновляется специальная страничка для учителей и родителей — «Азбука детской безопасности».