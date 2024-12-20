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Posted 20 декабря, 08:52

Published 20 декабря, 08:52

Modified 20 декабря, 08:54

Updated 20 декабря, 08:54

Слишком дорого: красноярцы смогут пожаловаться на цену поездки в такси

Слишком дорого: красноярцы смогут пожаловаться на цену поездки в такси

20 декабря 2024, 08:52
Фото: 1MI.
В одном из сервисов такси появилась функция — теперь можно пожаловаться на стоимость поездки. Рассказываем, как это работает.

Функция появилась в сервисе Яндекс Go. Пассажиры могут оставить в приложении обратную связь о стоимости поездки — в разделе с детализацией цены можно указать, что именно вызывает недовольство.

Фото: Яндекс Go

Однако никакого моментального эффекта на стоимость поездки это не окажет. Как сообщили в пресс-службе сервиса, компания соберет и проанализирует эти отзывы и на их основе «разработает меры по сдерживанию цен в 2025 году».

  • Ранее мы писали, что в Красноярске перед Новым годом вырастут цены на такси. Стоимость поездки может подорожать на 300 рублей — ​​с 20 по 30 декабря ожидается максимальный рост цен.
  • Недавно мы поговорили с одним из красноярских таксистов и узнали подробнее о его работе. Водитель анонимно рассказал, сколько зарабатывают таксисты, что им не нравится в работе больше всего и какие пассажиры встречаются.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Такси#Цены#Поездка
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