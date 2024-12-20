Слишком дорого: красноярцы смогут пожаловаться на цену поездки в такси

Posted 20 декабря, 08:52
Published 20 декабря, 08:52
Modified 20 декабря, 08:54
Updated 20 декабря, 08:54
Функция появилась в сервисе Яндекс Go. Пассажиры могут оставить в приложении обратную связь о стоимости поездки — в разделе с детализацией цены можно указать, что именно вызывает недовольство.
Однако никакого моментального эффекта на стоимость поездки это не окажет. Как сообщили в пресс-службе сервиса, компания соберет и проанализирует эти отзывы и на их основе «разработает меры по сдерживанию цен в 2025 году».