prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 04:09

Published 20 декабря, 04:09

Modified 20 декабря, 06:48

Updated 20 декабря, 06:48

«Могло затянуть потоком воздуха»: в Красноярске поезд насмерть сбил пенсионера

«Могло затянуть потоком воздуха»: в Красноярске поезд насмерть сбил пенсионера

20 декабря 2024, 04:09
Фото: Транспортная полиция Сибири.
В Красноярске грузовой поезд насмерть сбил 80-летнего мужчину. Пенсионер шел слишком близко с проезжающими вагонами.

Как рассказали «ПМ» в КрасЖД, все произошло накануне, 19 декабря, около 19:00 между станциями Бугач и Красноярск-Северный.

«По предварительной информации, мужчина шел вдоль железнодорожных путей в то время, когда там проходил грузовой поезд.
Мужчина шел на недопустимо близком расстоянии от движущихся вагонов. Вероятно, потоком воздуха его затянуло еще ближе и он получил смертельный удар».

В транспортной полиции сообщили, что погибшим оказался 80-летний красноярец. Сейчас полицейские устанавливают подробности случившегося.

«Проспекту Мира» в КрасЖД рассказали, что с начала этого года на Красноярской железной дороге пострадали 48 человек, из них 40 погибло. Для сравнения: в 2023 году было 38 пострадавших, из которых 30 погибших

Читайте также:
В Красноярске пассажирский поезд насмерть сбил женщинуВ Красноярском крае поезд насмерть сбил пенсионерку. Она не успела перебежатьГрузовой поезд насмерть сбил пенсионерку в Красноярском крае. Она сидела на рельсах
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярск#Железная дорога#КрасЖД#Транспортная полиция#Грузовой поезд#Пенсионер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика