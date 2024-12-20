«Могло затянуть потоком воздуха»: в Красноярске поезд насмерть сбил пенсионера

Posted 20 декабря, 04:09
Published 20 декабря, 04:09
Modified 20 декабря, 06:48
Updated 20 декабря, 06:48
Как рассказали «ПМ» в КрасЖД, все произошло накануне, 19 декабря, около 19:00 между станциями Бугач и Красноярск-Северный.
«По предварительной информации, мужчина шел вдоль железнодорожных путей в то время, когда там проходил грузовой поезд.
Мужчина шел на недопустимо близком расстоянии от движущихся вагонов. Вероятно, потоком воздуха его затянуло еще ближе и он получил смертельный удар».
В транспортной полиции сообщили, что погибшим оказался 80-летний красноярец. Сейчас полицейские устанавливают подробности случившегося.
«Проспекту Мира» в КрасЖД рассказали, что с начала этого года на Красноярской железной дороге пострадали 48 человек, из них 40 погибло. Для сравнения: в 2023 году было 38 пострадавших, из которых 30 погибших