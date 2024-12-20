Мигранты уезжают из края в Европу. Муфтий рассказал о рейдах и запрете работать

Posted 20 декабря, 10:19
Published 20 декабря, 10:19
Modified 20 декабря, 10:41
Updated 20 декабря, 10:41
Фаткуллин дал интервью телеграм-каналу «Борус». Муфтий рассказал, что мигранты недоумевают, почему к ним относятся с подозрением.
«В Красноярском крае на 99 преступлений, совершенных гражданами, приходится менее одного преступления, совершенного мигрантом — всего 0,8%. Эти цифры говорят сами за себя. Количество преступлений, совершаемых мигрантами, в нашем крае в разы меньше, поэтому негативное отношение ко всем мигрантам как минимум непонятно».
Фаткуллин рассказал, что часто полиция во время рейдов задерживает мигрантов, которые «соблюдают местные порядки». Их могут забирать «даже из мест молитвы».
«Например, как-то во время Рамадана правоохранители проводили рейд в кафе, где присутствовали дети и беременные женщины, их всех без разбора положили на пол. После, когда стали с этим разбираться, в полиции нам сказали, что получили сообщение о возможном наличии оружия у кого-то из присутствующих. Такие ситуации, как разворот людей в аэропортах, рейды в кафе, на рынках — создают неприятные условия для пребывания.
Я не представитель силовых структур и понимаю, что у них могут быть свои задачи, но с человеческой точки зрения это, на мой взгляд, несколько неправильно. Если человек невиновен, почему он должен проходить через такие унизительные процедуры? Такая неизбирательность вызывает недоумение: почему страдают те, кто закон не нарушал? У людей складывается впечатление, что текущая ситуация искусственно создана, и они, конечно, обращаются к нам в подобных случаях. Это не единичные обращения, мы на них стараемся реагировать, проводим беседы».
По мнению муфтия, участившиеся рейды связаны с началом СВО.
«Некой точкой отсчета, наверное, стало начало СВО и вновь зазвучавшее понятие „русский воин“. Вопросов к этому понятию, в общем-то, нет, но оно все же задает некий фон».
Кроме того, по словам Фаткуллина, из-за принятия закона о запрете мигрантам работать в некоторых сферах многие уже уехали из региона.
«Люди, приезжающие сюда, как правило, имеют схожий с нами менталитет и культуру, знают язык. Они приезжают сюда, принимают полное участие в жизни страны и честно трудятся на благо государства. Когда таким людям ставят рамки, особенно владельцам бизнеса, они начинают чувствовать негативное отношение к себе, собираются и уезжают семьями, увозя с собой и свой бизнес. Куда они уезжают? В недружественные страны: Бельгию, Англию, Германию. Таким образом, они вкладываются в экономику стран, с которыми мы сейчас находимся в состоянии необъявленной войны. Получается, что наши рабочие руки и деньги уходят туда. Очевидно, так не должно быть».
Еще муфтий затронул тему строительства второй мечети в Красноярске. Он напомнил, что о её необходимости мусульмане Красноярска говорят уже 15 лет.
В начале марта 2024 года мусульмане Красноярска записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину. Они пожаловались, что им недостаточно одной мечети в городе, и попросили помочь выделить землю под еще одну.
В мэрии ответили мусульманам, но о планах на строительство новой мечети ничего не сказали. Власти предложили расширить территорию существующей мечети за счёт переноса ограждения и увеличения парковки.
Мусульмане отреагировали на предложение мэрии и написали, что администрация «приняла решение о незначительном расширении территории мечети». Вопрос о выделении земли пока не рассмотрен.
«Нам вроде бы не отказывают в мэрии, но говорят, что строительство еще одной мечети в Красноярске преждевременно. Мы просим объяснить, что мы делаем не так, стараемся вести диалог, но на данный момент у нас не сложилось».
При этом, уточнил Фаткуллин, мусульмане «технически и материально» готовы к строительству новой мечети, но им не выделяют участок.
«При этом в крае новые мечети строятся. Из последних примеров: Кодинск и Богучаны. В Красноярске же вопрос остается пока острым, да и в других крупных городах края. В Ачинске, например, мы уже 17 лет не можем решить эту проблему, хотя участок нам выделили. Мы даже заложили первый камень мечети, а потом начались проблемы. Выяснилось, что что-то не так с проектом, затем, что участок, который нам выделили, оказался непригоден для строительства, хотя мы проводили изыскания и потратили на это немалые деньги».