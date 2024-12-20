Не могла есть и говорить. Врачи сделали красноярке новую челюсть из кости с ноги

Posted 20 декабря, 06:50
Published 20 декабря, 06:50
Modified 20 декабря, 06:52
Updated 20 декабря, 06:52
В пресс-службе больницы рассказали, что жительнице около двух лет назад удалили доброкачественную опухоль вместе с частью лицевого скелета. После этого женщину стали беспокоить эстетический дефект, нарушение речи и невозможность нормально есть.
Хирурги краевой больницы создали 3D-модель челюсти пациентки. По её размерам из малоберцовой кости пациентки сделали трансплантат.
Такую операцию в краевой больнице и в регионе делали впервые — она длилась она больше 8 часов. Сейчас пациентка уже выписана из больницы.