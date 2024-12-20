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Posted 20 декабря, 06:50

Published 20 декабря, 06:50

Modified 20 декабря, 06:52

Updated 20 декабря, 06:52

Не могла есть и говорить. Врачи сделали красноярке новую челюсть из кости с ноги

Не могла есть и говорить. Врачи сделали красноярке новую челюсть из кости с ноги

20 декабря 2024, 06:50
Фото: Красноярская краевая клиническая больница.
В Красноярске хирурги краевой больницы реконструировали пациентке нижнюю челюсть.

В пресс-службе больницы рассказали, что жительнице около двух лет назад удалили доброкачественную опухоль вместе с частью лицевого скелета. После этого женщину стали беспокоить эстетический дефект, нарушение речи и невозможность нормально есть.

Хирурги краевой больницы создали 3D-модель челюсти пациентки. По её размерам из малоберцовой кости пациентки сделали трансплантат.

Фото: Красноярская краевая клиническая больница

Такую операцию в краевой больнице и в регионе делали впервые — она длилась она больше 8 часов. Сейчас пациентка уже выписана из больницы.

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