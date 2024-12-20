Новый вертолет Ми-8 пополнил авиапарк КрасАвиа

Posted 20 декабря, 06:31
Published 20 декабря, 06:31
Modified 20 декабря, 06:33
Updated 20 декабря, 06:33
Это уже седьмой из 10 вертолетов, который «КрасАвиа» получила по краевой программе реновации вертолетного парка. В настоящее время авиакомпании уже выдано свидетельство о регистрации вертолета, и новый Ми-8 готовится к вылету с Казанского вертолетного завода в Тюмень для нанесения фирменной ливреи КрасАвиа.
В начале 2025 года воздушное судно прибудет к месту базирования — в поселок Тура. По заказу «КрасАвиа», вертолет оснастят дополнительными топливными баками, расположенными снаружи, что значительно увеличивает дальность полётов, не уменьшая пространства салона. Для северных территорий, где большая удаленность населенных пунктов, такое усовершенствование крайне важно.
«На сегодняшний день в парке „КрасАвиа“ 25 вертолетов, которые выполняют полеты более чем в 25 отдаленных и труднодоступных поселков на севере Красноярского края — в Эвенкии и на Таймыре. Благодаря винтокрылым машинам поддерживается постоянная связь с большой землей — помимо авиаперевозок, жители обеспечиваются продуктами, медикаментами, почтой и другими предметами первой необходимости, — подчеркнул генеральный директор АО „КрасАвиа“ Андрей Егоров, — Поэтому каждый новый вертолет — это не просто новая техника, а дополнительная гарантия для наших пассажиров в обеспечении транспортной доступности».
Ми-8МТВ-1 был создан на базе Ми-8Т, но является более мощным вертолетом среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками.
Воздушное судно может перевозить до 22 пассажиров или 4 тысячи кг груза в кабине либо на внешней подвеске. Кроме того, на вертолете можно установить два дополнительных топливных бака.