Новый вертолет Ми-8 пополнил авиапарк КрасАвиа

Это уже седьмой из 10 вертолетов, который «КрасАвиа» получила по краевой программе реновации вертолетного парка. В настоящее время авиакомпании уже выдано свидетельство о регистрации вертолета, и новый Ми-8 готовится к вылету с Казанского вертолетного завода в Тюмень для нанесения фирменной ливреи КрасАвиа.