Подводим итоги года: топ-5 событий для компании Эн+ в Красноярском крае

В ноябре компания Эн+ сделала для жителей Красноярского края самый, пожалуй, долгожданный подарок — возможность сделать красивые снимки на фоне плотины одной из самых мощных гидроэлектростанций России. На левом берегу Енисея открылась смотровая площадка. Она выполнена из стекла и алюминия и, кажется, парит над водой. Ее центр украшает стела, символизирующая водовод, а дорожка, закрученная вокруг нее — бурные и стремительные потоки Енисея. Есть здесь и небольшая прогулочная зона со скамейками, где можно приятно провести время. В этот проект вложены не только финансовые средства компании, но и частичка души сотрудников Красноярской ГЭС.