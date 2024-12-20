Подводим итоги года: топ-5 событий для компании Эн+ в Красноярском крае

Posted 20 декабря, 06:45
Published 20 декабря, 06:45
Modified 20 декабря, 06:47
Updated 20 декабря, 06:47
В апреле Красноярск превратился в столицу российской робототехники. Чемпионат, организованный АНО «Лаборатория по робототехнике „Инженеры будущего“ и администрацией Красноярска при поддержке компании Эн+, собрал более 400 команд юных конструкторов-изобретателей из 43 регионов России, Казахстана и Кыргызстана. Основной темой деловой программы чемпионата стали вопросы подготовки кадров и поддержка талантливой молодежи. Необходимость такой работы отмечал и основатель компании Эн+, Олег Дерипаска: „Специалистов нужного готовить еще со школы и не заканчивать их образование в вузах и ссузах“.
В августе на Красноярскую ГЭС компании Эн+ прибыл долгожданный и особо ценный груз — рабочие колеса для турбин гидроагрегатов. Это была уникальная логистическая операция — из-за запредельного веса (каждое колесо весит более 230 тонн) доставить их было возможно только по воде, через Северный Морской путь и далее по Енисею. Одно из прибывших колес будет установлено на первый гидроагрегат, который сейчас капитально ремонтируют, уже весной 2025 года. А полностью масштабная программа модернизации, в которую компания Эн+ инвестировала более 21 млрд руб., будет окончена в 2026 году.
«В рамках программы „Новая энергия“ происходит не только замена и обновление рабочих колес, но и повышение надежности и энергоэффективности гидроэлектростанций. За 6 лет с начала замены выработка чистой электроэнергии за счет увеличенного КПД составила уже почти миллиард киловатт», — рассказал директор Красноярской ГЭС компании Эн+ Станислав Легенза.
В сентябре в Дивногорске впервые прошел культурный фестиваль для всей семьи «Энергия+». На дивногорской набережной жители края с удовольствие играли в крестики-нолики, участвовали в мастер-классах и танцевали под веселые песни казачьего ансамбля Криница. Занятие по душе на семейном фестивале нашлось для каждого!
«Эн+ дает жителям Дивногорска возможность получить новые эмоции, новые впечатления. Фестиваль „Энергия +“ — это большой праздник в городе. Комсомольцы, которые приехали строить Красноярскую ГЭС, строили здесь и семьи, и город. Поэтому семейные традиции передаются здесь из поколения в поколение. Это неотъемлемая часть нашей городской культуры», — глава Дивногорска Сергей Егоров.
В ноябре компания Эн+ сделала для жителей Красноярского края самый, пожалуй, долгожданный подарок — возможность сделать красивые снимки на фоне плотины одной из самых мощных гидроэлектростанций России. На левом берегу Енисея открылась смотровая площадка. Она выполнена из стекла и алюминия и, кажется, парит над водой. Ее центр украшает стела, символизирующая водовод, а дорожка, закрученная вокруг нее — бурные и стремительные потоки Енисея. Есть здесь и небольшая прогулочная зона со скамейками, где можно приятно провести время. В этот проект вложены не только финансовые средства компании, но и частичка души сотрудников Красноярской ГЭС.
Еще один проект, направленный на развитие инфраструктуры, который завершился в 2024 году, — реконструкция дивногорского дендрария. В прошлом году неравнодушные жители города приняли участие в грантовом конкурсе «Города со знаком плюс» и получили от компании 5 млн рублей на возможность восстановить и осовременить уникальный уголок природы, одно из некогда любимых мест дивногорцев. Так в дендрарии появились деревянные дорожки, сконструированные особым образом, чтобы не вредить корневой системе редких растений, освещение и просторная деревянная беседка, где будут проходить уроки у местных школьников. Ведь дендросад — это историческое для Дивногорска место.
Построенный монахами в XIX веке, с 1981 года он имеет статус особо охраняемой природной территории. На сегодняшний день здесь произрастает 42 вида деревьев и кустарников, многие из которых занесены в Красную книгу. Теперь возле каждого растения появилась табличка с QR-кодом, ведущая на страничку с подробным описанием дерева или кустарника.
Эн+ инвестирует и в развитие культуры в регионах ответственности, где живут и работают сотрудники компании. Поддержка таких значимых событий, как гастроли известных театров, показ культовых постановок — одно из направлений социальной политики энергетического холдинга. Так в апреле в Красноярском театре оперы и балеты состоялась премьера спектакля Никиты Михалкова 12. Билеты на этот спектакль раскупили с такой скоростью, что было решено организовать дополнительный показ спектакля. Впрочем, и он прошел с переаншлагом.
В ноябре удалось познакомить красноярского зрителя с репертуаром Московского художественного театра им А. П. Чехова. Гастроли прошли с огромным успехом — за 4 дня спектакли посетили более 2,5 тысяч человек. Зрители сибирской столицы смогли увидеть 2 постановки из репертуара МХТ — это «Сирано де Бержерак» и спектакль «Чрево» по рассказу Е.Замятина.
«С МХТ группа компаний Эн+ работает давно. Прежде всего со Школой-студией. Мы много раз привозили ребят в города нашей ответственности, их очень тепло встречали. После организованной нами экспедиции студентов Школы-студии в Овсянку был поставлен спектакль „Чуш“ по произведению В. П. Астафьева, который затем шел в театре „Современник“. А сейчас удалось работать и со взрослым МХТом», — отметила Ольга Санарова, директор департамента внешних связей Эн+.