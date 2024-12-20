Потепление вернется в Красноярск в выходные. Публикуем прогноз

Posted 20 декабря, 01:16
Published 20 декабря, 01:16
Modified 20 декабря, 06:49
Updated 20 декабря, 06:49
По информации gismeteo, в субботу утром, 21 декабря, в Красноярске будет -18. Днем температура воздуха составит -12, вечером -9 градусов. В ночь на воскресенье ожидается около -9.
22 декабря в утренние часы потеплеет до -7. В течение дня будет около -5 градусов. К вечеру столбик термометра упадет до -8. В воскресенье в течение суток будет идти снег.
Предварительно, в понедельник, 23 декабря, в Красноярске днем прогнозируется -8 градусов и небольшой снег.