prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 01:16

Published 20 декабря, 01:16

Modified 20 декабря, 06:49

Updated 20 декабря, 06:49

Синоптики пообещали красноярцам снежные выходные

Потепление вернется в Красноярск в выходные. Публикуем прогноз

20 декабря 2024, 01:16
Фото: prmira.ru.

Синоптики пообещали красноярцам снежные выходные

Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 21 и 22 декабря.

По информации gismeteo, в субботу утром, 21 декабря, в Красноярске будет -18. Днем температура воздуха составит -12, вечером -9 градусов. В ночь на воскресенье ожидается около -9.

22 декабря в утренние часы потеплеет до -7. В течение дня будет около -5 градусов. К вечеру столбик термометра упадет до -8. В воскресенье в течение суток будет идти снег.

Предварительно, в понедельник, 23 декабря, в Красноярске днем прогнозируется -8 градусов и небольшой снег.

Фото: gismeteo.ru
  • До этого Дмитрий Ульянов объяснил, почему в Красноярске в декабре так мало снега.
  • Также синоптик рассказал, какая погода ждет красноярцев в новогоднюю ночь.
  • Подробный прогноз на декабрь можно прочесть здесь. Мы также напомнили, как правильно пользоваться автомобилем зимой, как следует одеваться и защитить свое здоровье.
  • Еще мы составили топ направлений, где красноярцы могут отдохнуть зимой у моря. Цены и примеры можно посмотреть здесь.
  • Или можно начать планировать поездку на Новый год.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Прогноз#Снег#Зима#Потепление#Декабрь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика