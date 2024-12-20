Производство как искусство: в Красноярске открылась выставка «энергоресайклигна»

Posted 20 декабря, 10:14
Published 20 декабря, 10:14
Modified 20 декабря, 10:16
Updated 20 декабря, 10:16
Как рассказали в компании, важной задачей проекта показать, что производство — это красиво и современно, и еще выразить уважение людям труда, которые были ключевыми фигурами в соцреализме.
«Современному бизнесу, чтобы быть эффективным, мало создавать комфортные условия труда и внедрять новое оборудование. Ему важно менять мышление. Показывать, что производство может быть красивым, может нести не только утилитарную, но и духовную ценность. Повышать престиж работы в производстве. Ведь что было основой соцреализма? Уважение к человеку труда, человеку созидающему. И сейчас в обществе снова возрождается уважение к рабочим профессиям, их востребованность. И своей выставкой мы хотим решить сверхзадачу — показать красоту, значимость энергетики. Она — как сердце, основа жизни», — рассказала о концепции проекта директор завода «Про-Ток» Анна Жираткова.
Выставка стала частью проекта. К нему присоединились именитые красноярские художники. Они посетили завод, вдохновились трудовой атмосферой, собрали материалы для будущих арт-объектов. Многие выбрали отходы, то, что могло бы уйти в утиль, но стало вдохновением.
В каждую из работ художники вложили смыслы — стремление к качеству, эстетической красоте продукции, образующее значение для жизнеобеспечения городов и промышленности, смелые планы на будущее.
«Мы рады, что компании, с которыми мы сотрудничаем, не только достигают производственных успехов, но и вкладываются в социальные, культурные проекты, делают современное искусство более доступным для всех жителей нашего Красноярского края», — подчеркнула заместитель генерального директора Корпорации развития Енисейской Сибири Кристина Пастухова.
Познакомиться с уникальной экспозицией могут все желающие. Выставка будет работать в Музейном центре «Площадь Мира» до 26 января 2025 года.