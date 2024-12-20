«Промомед» сообщил о начале продаж российского препарата для лечения ожирения

Этот препарат предназначен в первую очередь для людей, страдающих от лишнего веса и ожирения. В компании подчёркивают, что препарат не только помогает снизить вес, но и способствует коррекции нарушений, которые могут привести к развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний — основных причин смертности в РФ.