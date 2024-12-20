«Промомед» сообщил о начале продаж российского препарата для лечения ожирения

Posted 20 декабря, 08:14
Published 20 декабря, 08:14
Modified 20 декабря, 08:14
Updated 20 декабря, 08:14
Первые партии лекарства уже доступны в аптеках России, а курс терапии с его использованием обойдётся пациентам на треть дешевле по сравнению с другими отечественными аналогами, пишет rosbalt.ru.
Этот препарат предназначен в первую очередь для людей, страдающих от лишнего веса и ожирения. В компании подчёркивают, что препарат не только помогает снизить вес, но и способствует коррекции нарушений, которые могут привести к развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний — основных причин смертности в РФ.
Генеральный директор «Промомед ДМ» Илья Бардин-Денисов заявил, что один из приоритетов компании — сделать качественные лекарственные препараты более доступными для жителей России. Такие инициативы помогают сохранить здоровье и значительно улучшить качество жизни. Выпуск нового препарата — это пример полного цикла импортозамещения. Компания производит всё, начиная от сырья и заканчивая удобной шприц-ручкой, на собственных площадках.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что около 40 миллионов россиян страдают от избыточного веса, который может стать причиной различных заболеваний.
Ожирение представляет серьёзную угрозу для здоровья: у людей с ожирением в 3–4 раза чаще развиваются гипертония, сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца и различные виды онкологических заболеваний, включая рак груди и кишечника. Кроме того, ожирение увеличивает риск преждевременной смерти, снижает качество жизни и приводит к увеличению затрат на лечение сопутствующих заболеваний.
Специалисты в области медицины акцентируют внимание на том, что борьба с ожирением требует комплексного подхода, включающего изменение образа жизни, правильное питание, физическую активность и, при необходимости, медикаментозную терапию.