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Posted 20 декабря, 10:24

Published 20 декабря, 10:24

Modified 20 декабря, 11:38

Updated 20 декабря, 11:38

Пермская ЦБК и школа № 123 реализуют проект по осознанному профессиональному выбору

Пермская ЦБК и школа № 123 реализуют проект по осознанному профессиональному выбору

20 декабря 2024, 10:24
Фото: ПЦБК.
Пермская ЦБК продолжает активно взаимодействовать со школой № 123, расположенной в районе Бумкомбинат. В рамках этого сотрудничества реализуются различные образовательные инициативы.

Компания также активно поддерживает концепцию осознанного выбора в школе, направленную на помощь учащимся в их будущем профессиональном самоопределении, пишет properm.ru.

Недавно, с помощью федеральной и краевой поддержки, в школе был осуществлен капитальный ремонт. В его рамках были модернизированы все системы коммуникаций, обновлены фасад, крыша и внутренние помещения учебного заведения. Также были созданы центр детских инициатив и специализированные пространства для кадетов.

18 декабря губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оценил результаты ремонта во время своей рабочей поездки по Орджоникидзевскому району. Он посетил обновлённые классы, пообщался с учениками и посоветовал старшеклассникам рассмотреть ПЦБК как одно из возможных мест для будущей трудовой деятельности.

Следует отметить, что ПЦБК выступает основным социальным партнером школы № 123. В учебном заведении функционирует производственно-образовательный квартал #НашПроект, поддерживаемый компанией. Здесь детям предоставляются дополнительные уроки в области естественных и творческих дисциплин, проводятся выездные профпробы, а также знакомят с такими направлениями, как информационные технологии, инженерия, экология и экономика.

Кроме того, в сотрудничестве с пермским отделением Российского союза боевых искусств была инициирована молодежно-спортивная программа «Лига ПЦБК». В рамках этой инициативы дети могут бесплатно заниматься самбо, дзюдо, прикладным рукопашным боем, кикбоксингом, спортивной акробатикой, хоккеем, легкой атлетикой и лыжным спортом.

Компания также активно способствует патриотическому воспитанию: в школе функционирует четыре кадетских класса, где проводятся дополнительные занятия по физической и начальной военной подготовке, тренировки в бассейне и уроки мужества.

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