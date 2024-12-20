Пермская ЦБК и школа № 123 реализуют проект по осознанному профессиональному выбору

Недавно, с помощью федеральной и краевой поддержки, в школе был осуществлен капитальный ремонт. В его рамках были модернизированы все системы коммуникаций, обновлены фасад, крыша и внутренние помещения учебного заведения. Также были созданы центр детских инициатив и специализированные пространства для кадетов.