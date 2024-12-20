Сбер объявил конкурс рисунков для карты школьника Красноярского края

Конкурс пройдет в несколько этапов: сначала лучшие работы выберут внутри школ, а затем финалисты представят свои эскизы на платформе «Активный гражданин», где пройдет голосование за победителя. Результаты конкурса будут подведены в феврале 2025 года. Победивший эскиз может стать основой для выпуска лимитированной серии детских СберКарт (СберKids). Всего будет выпущено 10 тысяч карт с индивидуальным дизайном.