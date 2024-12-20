Сбер объявил конкурс рисунков для карты школьника Красноярского края

Posted 20 декабря, 10:30
Published 20 декабря, 10:30
Modified 20 декабря, 10:32
Updated 20 декабря, 10:32
О проекте Карта школьника и конкурсе детских рисунков «Моя первая карта жителя» рассказали ученикам школы №55 министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин и управляющий Красноярским отделением Сбербанка Антон Милютин.
«Сегодня карта Сбера — это не только возможность осуществлять финансовые операции, это также инструмент для оптимизации процессов повседневной жизни и детей, и взрослых: проезд в транспорте, пропуск в школу, учёт школьного питания и многое другое. В настоящее время родители все чаще оформляют для своих детей детские СберКарты (СберKids), которые работают и как возможность приобретения ребёнком базовых навыков распоряжения карманным расходами» — рассказал Антон Милютин.
Как рассказал министр цифрового развития края Николай Распопин, внедрение «Единой карты жителя» в цифровую экосистему региона проходит в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Цель — сделать так, чтобы человек мог пользоваться разными сервисами с помощью одной карты.
«Сейчас гражданин использует разные карты: банковскую, социальную, транспортную, а „Единая карта жителя“ объединит эти карты в одну. На ней будет содержаться, например, информация о различных льготах, которые положены человеку при покупке лекарств или при покупке билета на общественный транспорт. То есть не нужно будет носить с собой несколько карт, достаточно будет предъявить Единую карту жителя. В рамках проекта планируется еще и детская карта для школьников, которая будет доступна с 6 лет», — поделился Распопин.
Конкурс детских рисунков проводится среди учащихся в возрасте от 6 до 14 лет в пяти общеобразовательных учреждений Красноярска: Лицей № 1, Лицей № 28, школа № 55, школа № 19, школа № 64. Участники продемонстрируют свое видение того, какой должна быть их первая «Карта школьника».
Конкурс пройдет в несколько этапов: сначала лучшие работы выберут внутри школ, а затем финалисты представят свои эскизы на платформе «Активный гражданин», где пройдет голосование за победителя. Результаты конкурса будут подведены в феврале 2025 года. Победивший эскиз может стать основой для выпуска лимитированной серии детских СберКарт (СберKids). Всего будет выпущено 10 тысяч карт с индивидуальным дизайном.