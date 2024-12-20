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Posted 20 декабря, 06:42

Published 20 декабря, 06:42

Modified 20 декабря, 06:44

Updated 20 декабря, 06:44

Т2 улучшила мобильный интернет в Октябрьском районе Красноярска

Т2 улучшила мобильный интернет в Октябрьском районе Красноярска

20 декабря 2024, 06:42
Фото: Т2.
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Оператор Т2 модернизировал инфраструктуру, благодаря чему ускорил мобильный интернет в Октябрьском районе Красноярска.

Инженеры Т2 разместили новое оборудование в Ветлужанке, Студгородке, БСМП — ГорДК, Академгородке, микрорайоне Западный, а также на улицах Лесопарковой, Ладо Кецховели, Елены Стасовой и Медовой. Особое внимание уделили местам плотной застройки, спальным кварталам, новостройкам.

По данным оператора T2, их клиенты из Октябрьского района стали «качать» на 15% больше трафика в сравнении с 2023 годом. Однако за счет модернизации инфраструктуры оператор не только сохранил высокую скорость интернета, но и увеличил ее.

Фото: Т2

Обновленное покрытие t2 позволяет еще комфортнее работать и учиться онлайн, отдыхать за просмотром фильмов в высоком качестве, пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами даже в часы высокой нагрузки на сеть.

«В этом году мы реализовали масштабный проект по развитию сети в спальных районах Красноярска. Работы охватили весь город. Сейчас наш скоростной 4G-интернет доступен в любой точке населенного пункта. С помощью оборудования, работающего на высоких частотах, мы значительно нарастили емкость сети и обеспечили запас для дальнейшего роста потребления интернета. Создание дополнительного слоя LTE на низких частотах позволило нам улучшить проникновение сигнала в таких труднодоступных местах, как лифты, подвалы и цокольные этажи. В 2025 году мы продолжим улучшать качество связи для красноярцев, цифровой комфорт клиентов остается нашим безусловным приоритетом», — рассказал технический директор филиала Т2 в Красноярском крае Александр Федотов.
#Никита Алексеев
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