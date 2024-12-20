В Красноярске абсолютно голая женщина сходила в алкомаркет. Не остановил даже мороз

Posted 20 декабря, 12:36
Published 20 декабря, 12:36
Modified 20 декабря, 12:36
Updated 20 декабря, 12:36
Накануне, 19 декабря, в телеграм-канале «112 Красноярск» появилась запись инцидента. На ролике видно, как голая женщина заходит в алкомаркет на улице Вильского, 16.
Судя по кадрам, на женщине из одежды ничего нет, только обувь. А вот как прокомментировал инцидент автор ролика:
«Абсолютно голая, абсолютно вся — в „Разгуляйку“ сейчас поперлась я. Даже трусы не надела. Новый год!»
«Проспекту Мира» в МВД рассказали, что сотрудники полиции получили сообщение об обнаженной женщине.
«Полицейские, приехавшие на место происшествия, решили вызвать медиков. В итоге они забрали женщину».
Один из очевидцев в разговоре с корреспондентом «ПМ» заявил, что красноярка, по его мнению, находилась в неадекватном состоянии.
«Разве человек в адекватном состоянии так сделает, тем более в конце декабря, да еще и в мороз?»
Мы обратились в краевом минздрав, чтобы спросить из-за чего медики забрали красноярку. Однако в ведомстве нам объяснили, что не имеют права раскрывать информацию о состоянии здоровья человека.