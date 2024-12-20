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Posted 20 декабря, 12:36

Published 20 декабря, 12:36

Modified 20 декабря, 12:36

Updated 20 декабря, 12:36

Полностью обнаженная красноярка прошлась по улице в 20-градусный мороз

В Красноярске абсолютно голая женщина сходила в алкомаркет. Не остановил даже мороз

20 декабря 2024, 12:36
Фото: 112 Красноярск.

Полностью обнаженная красноярка прошлась по улице в 20-градусный мороз

В Красноярске в конце декабря на улице заметили обнаженную женщину. На ней ничего не было кроме обуви.

Накануне, 19 декабря, в телеграм-канале «112 Красноярск» появилась запись инцидента. На ролике видно, как голая женщина заходит в алкомаркет на улице Вильского, 16.

Судя по кадрам, на женщине из одежды ничего нет, только обувь. А вот как прокомментировал инцидент автор ролика:

«Абсолютно голая, абсолютно вся — в „Разгуляйку“ сейчас поперлась я. Даже трусы не надела. Новый год!»
Видео: 112 Красноярск.

«Проспекту Мира» в МВД рассказали, что сотрудники полиции получили сообщение об обнаженной женщине.

«Полицейские, приехавшие на место происшествия, решили вызвать медиков. В итоге они забрали женщину».

Один из очевидцев в разговоре с корреспондентом «ПМ» заявил, что красноярка, по его мнению, находилась в неадекватном состоянии.

«Разве человек в адекватном состоянии так сделает, тем более в конце декабря, да еще и в мороз?»

Мы обратились в краевом минздрав, чтобы спросить из-за чего медики забрали красноярку. Однако в ведомстве нам объяснили, что не имеют права раскрывать информацию о состоянии здоровья человека.

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