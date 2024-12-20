В Красноярске хотят реконструировать виадук у Центрального парка. Нужно 560 млн

Posted 20 декабря, 09:24
Published 20 декабря, 09:24
Modified 20 декабря, 09:26
Updated 20 декабря, 09:26
Предложение опубликовали на инвестиционном портале края. Судя по описанию, мост хотят превратить в смотровую площадку с видом на Енисей. В проекте — постройка торговых рядов, павильонов и ремесленных лавок, установка скамеек и беседок, создание велосипедной дорожки.
На эскизе нет старого виадука с колоннами, который стоит возле парка сейчас.
Пока неизвестно, воплотят ли планы в реальность. Как сообщает пресс-служба корпорации развития Енисейской Сибири, это одно из инвестиционных предложений, которое включили в план мероприятий по подготовке к 400-летию Красноярска. Проект пока находится на стадии поиска инвестора.