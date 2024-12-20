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Posted 20 декабря, 09:24

Published 20 декабря, 09:24

Modified 20 декабря, 09:26

Updated 20 декабря, 09:26

В Красноярске хотят реконструировать виадук у Центрального парка. Нужно 560 млн

В Красноярске хотят реконструировать виадук у Центрального парка. Нужно 560 млн

20 декабря 2024, 09:24
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске хотят реконструировать виадук от Центрального парка до набережной за 560 миллионов рублей.

Предложение опубликовали на инвестиционном портале края. Судя по описанию, мост хотят превратить в смотровую площадку с видом на Енисей. В проекте — постройка торговых рядов, павильонов и ремесленных лавок, установка скамеек и беседок, создание велосипедной дорожки.

На эскизе нет старого виадука с колоннами, который стоит возле парка сейчас.

Фото: investkrsk.ru

Пока неизвестно, воплотят ли планы в реальность. Как сообщает пресс-служба корпорации развития Енисейской Сибири, это одно из инвестиционных предложений, которое включили в план мероприятий по подготовке к 400-летию Красноярска. Проект пока находится на стадии поиска инвестора.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Центральный парк#Проект#Виадук
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