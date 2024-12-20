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Posted 20 декабря, 06:05

Published 20 декабря, 06:05

Modified 20 декабря, 06:07

Updated 20 декабря, 06:07

В Красноярске всё-таки запустят новый трамвай от Энергетиков до КрасТЭЦ

В Красноярске всё-таки запустят новый трамвай от Энергетиков до КрасТЭЦ

20 декабря 2024, 06:05
Фото: t.me/deptrans_krasnoyarsk.
Новый трамвайный маршрут в Красноярске начнет работать с 1 января.

Запуск этого маршрута анонсировали еще в августе 2024 года депутаты горсовета. В октябре стали искать перевозчика.

Трамваи будут возить пассажиров от остановки «КрасТЭЦ» до остановки «Поселок Энергетиков». Как сообщили в мэрии, маршрут №2 запустится утром 1 января.

Всего на маршруте будет работать 5 единиц техники. Первые трамваи выйдут в линию в 5:34, а последний трамвай будет в 23:51.

В целом маршрут будет включать 25 остановок: от КрасТЭЦ по переулку Короткий, через улицы Московская и Волгоградская до «Сибтяжмаша», и далее в микрорайон Энергетики. Интервал движения составит 17 минут.

Фото: t.me/deptrans_krasnoyarsk

Такой трамвайный маршрут ранее уже работал в Красноярске.

«Он действовал с советского времени до 2015 года. Затем из-за того, что многие заводы и промышленные предприятия на правобережье прекратили или перестроили свою деятельность, маршрут стал нерентабельным, им пользовалось очень мало пассажиров. Сейчас маршрут снова востребован. Основная причина — строительство новых микрорайонов», — заявили в мэрии.
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