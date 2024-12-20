В Красноярске всё-таки запустят новый трамвай от Энергетиков до КрасТЭЦ

Posted 20 декабря, 06:05
Published 20 декабря, 06:05
Modified 20 декабря, 06:07
Updated 20 декабря, 06:07
Запуск этого маршрута анонсировали еще в августе 2024 года депутаты горсовета. В октябре стали искать перевозчика.
Трамваи будут возить пассажиров от остановки «КрасТЭЦ» до остановки «Поселок Энергетиков». Как сообщили в мэрии, маршрут №2 запустится утром 1 января.
Всего на маршруте будет работать 5 единиц техники. Первые трамваи выйдут в линию в 5:34, а последний трамвай будет в 23:51.
В целом маршрут будет включать 25 остановок: от КрасТЭЦ по переулку Короткий, через улицы Московская и Волгоградская до «Сибтяжмаша», и далее в микрорайон Энергетики. Интервал движения составит 17 минут.
Такой трамвайный маршрут ранее уже работал в Красноярске.
«Он действовал с советского времени до 2015 года. Затем из-за того, что многие заводы и промышленные предприятия на правобережье прекратили или перестроили свою деятельность, маршрут стал нерентабельным, им пользовалось очень мало пассажиров. Сейчас маршрут снова востребован. Основная причина — строительство новых микрорайонов», — заявили в мэрии.