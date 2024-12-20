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Posted 20 декабря, 01:45

Published 20 декабря, 01:45

Modified 20 декабря, 01:45

Updated 20 декабря, 01:45

В Красноярске за 17 миллионов разработают проект новой дороги в Мичуринском

В Красноярске за 17 миллионов разработают проект новой дороги в Мичуринском

20 декабря 2024, 01:45
Фото: t.me/dorogi_krsk.
Мэрия Красноярска ищет подрядчика для разработки проекта новой дороги в микрорайоне Мичуринский.

Начальная стоимость контракта — 17 миллионов 227 тысяч рублей. Предполагается, что новая дорога будет проходить от улицы Волжской вдоль дома на Апрельской, 5И с выходом на Кутузова.

Фото: t.me/gradvestnik

Победитель торгов должен будет учесть строительство ливневой канализации, определить, нужно ли вдоль дороги поставить шумозащитные экраны, согласовать с мэрией количество полос и т. д.

Итоги торгов подведут в январе 2025 года. В департаменте градостроительства отмечают, что подрядчик должен завершить разработку проекта до конца октября 2025 года.

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