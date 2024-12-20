В Красноярске за 17 миллионов разработают проект новой дороги в Мичуринском

Posted 20 декабря, 01:45
Published 20 декабря, 01:45
Modified 20 декабря, 01:45
Updated 20 декабря, 01:45
Начальная стоимость контракта — 17 миллионов 227 тысяч рублей. Предполагается, что новая дорога будет проходить от улицы Волжской вдоль дома на Апрельской, 5И с выходом на Кутузова.
Победитель торгов должен будет учесть строительство ливневой канализации, определить, нужно ли вдоль дороги поставить шумозащитные экраны, согласовать с мэрией количество полос и т. д.
Итоги торгов подведут в январе 2025 года. В департаменте градостроительства отмечают, что подрядчик должен завершить разработку проекта до конца октября 2025 года.