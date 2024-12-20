В Красноярском крае в шесть раз выросло число наставников для проблемных подростков

Как следует из доклада, представленного комиссией, за прошедший год число наставников в Красноярском каре возросло с 72 до 434 человек, то есть в шесть раз. Среди наставников: чиновники, депутаты, бизнесмены — взрослые, которые берут на себя ответственность приглядывать за трудными подростками, росшими без авторитетов. Институт наставничества, говорят в комиссии, приносит плоды: 168 детей встали на путь исправления и их сняли с учета в ПДН. Число трудных подростков, которых наставляют взрослые, тоже существенно выросло: с 75 до 568 детей.