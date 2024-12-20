В Красноярском крае в шесть раз выросло число наставников для проблемных подростков

Posted 20 декабря, 03:58
Published 20 декабря, 03:58
Modified 20 декабря, 04:00
Updated 20 декабря, 04:00
Как следует из доклада, представленного комиссией, за прошедший год число наставников в Красноярском каре возросло с 72 до 434 человек, то есть в шесть раз. Среди наставников: чиновники, депутаты, бизнесмены — взрослые, которые берут на себя ответственность приглядывать за трудными подростками, росшими без авторитетов. Институт наставничества, говорят в комиссии, приносит плоды: 168 детей встали на путь исправления и их сняли с учета в ПДН. Число трудных подростков, которых наставляют взрослые, тоже существенно выросло: с 75 до 568 детей.
На заседании комиссии выступили наставники из разных районов края, в том числе депутат горсовета от Кировского района Максим Плютов — он с апреля 2024 года наставляет трудного подростка Илью из «сложной семьи». 17-летний парень попал на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, но сейчас старается социализироваться и заняться учебой.
«Я очень надеюсь, что Илья увидит другую жизнь, другое окружение и сделает для себя выводы — он не один в этом мире, главное правильно распорядиться помощью от других людей и не сворачивать с намеченного пути», — отметил Плютов.
Многие наставники трудных подростков, по словам депутата, сами прошли юность не без проблем, но смогли выбиться в люди и сейчас готовы поделиться опытом с запутавшимися детьми.
Участники заседания пришли к выводу, что сейчас важно расширять программу наставничества и внедрять новые методы работы с трудными подростками, привлекая к этому волонтеров и специалистов, готовых делиться своим опытом и знаниями с воспитанниками.