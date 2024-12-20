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Posted 20 декабря, 10:45

Published 20 декабря, 10:45

Modified 20 декабря, 10:51

Updated 20 декабря, 10:51

В СМИ заговорили об уходе губернатора Котюкова в госкомпанию. Что известно?

В СМИ заговорили об уходе губернатора Котюкова в госкомпанию. Что известно?

20 декабря 2024, 10:45
Фото: t.me/mkotyukov.
Несколько анонимных источников заявили о том, что губернатор Красноярского края Михаил Котюков якобы хочет покинуть свой пост и перейти на работу в крупную госкомпанию. «ПМ» спросил красноярских политологов, насколько реально такое развитие событий и кто может занять место Котюкова.

Накануне, 19 декабря, издание Ura.ru со ссылкой на федеральных и красноярских инсайдеров сообщило, что Михаил Котюков хочет уйти с должности губернатора Красноярского края.

Как утверждают неназванные источники, Котюков регулярно летает в Москву и добивается в администрации президента новой статусной должности.

Инсайдеры отмечают, что Михаил Котюков «абстрагировался» от решения проблем в регионе. В качестве примера они приводят решение губернатора сохранить Владислава Логинова на посту мэра Красноярска, несмотря на скандалы.

По словам экспертов, в администрации президента еще не нашли подходящего кандидата на замену Котюкову и, фактически, край остался без управления.

«Проспект Мира» обратился в пресс-службу правительства Красноярского и попросил прокомментировать появившуюся информацию о возможном уходе Котюкова.

«Мы не комментируем слухи. Михаил Михайлович работает в напряжённом графике, проводит встречи и совещания, связанные с развитием края на годы вперёд».

«Котюкову нужно заниматься текущей повесткой и, судя по всему, ему это не особо нравится»

В разговоре с «Проспектом Мира» красноярский политолог Александр Чернявский подчеркнул, что вероятность возвращения Котюкова в Москву действительно есть. Однако оценивать ее в процентах сейчас точно не стоит.

«Еще весной 2024 года появились первые слухи о том, что Котюков может перейти на работу в федеральное правительство, но пока ни один из этих слухов не оправдался. В этом году стал правильным „Красноярским губернатором“. Обычно у нас через год практически всех отправляли в отставку или на повышение в Москву. И, наконец-то, Михаил Михайлович встал в замечательный ряд своих предшественников.

При этом я не исключаю, что Котюков может когда-нибудь вернуться в Москву, потому что у него очень серьезный управленческий опыт. Он много лет работал на очень серьезных постах в федеральной власти».

Политолог Сергей Комарицын в беседе с «ПМ» отметил, что периодически возникают слухи о кадровых перестановках и это из «той же оперы». При этом эксперт считает, что в России непредсказуемая кадровая политика и исключать ничего нельзя.

«Все может быть, но я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Котюков ушел с поста главы региона. Еще даже двух лет не прошло с того момента, как он возглавил Красноярский край. Поэтому думаю, что его уход маловероятен».

Если судить по внешним признакам, продолжает Комарицын, то у Котюкова все идет нормально. При этом эксперт допускает, что у губернатора есть личное желание покинуть свой пост и вернуться в Москву.

«Все время говорят о том, что Котюков привык к столице. Здесь же ему нужно заниматься текущей повесткой и, судя по всему, ему это не особо нравится. После выборов президента весной 2024 года ходили слухи о том, что Котюков хочет уехать на повышение в Москву. Но в итоге они ничем не подтвердились.

Если говорить о текущей ситуации, то думаю, что губернатор Красноярского края — это круче, чем управляющий в какой-то компании. Это серьезная должность и большие возможности. Что касается крупных госкорпораций, то их у нас наперечет и все высокие должности там уже давно заняты. Имею в виду Газпром, Роснефть, РЖД, Росатом. Ну, что они Миллера [председатель правления ПАО „Газпром“] снимут что-ли? Это невозможно. Поэтому переход в крупные компании для Котюкова практически исключен».

«Серьезных проколов у Котюкова не было»

На вопрос о том, могут ли отправить Котюкова в отставку, Александр Чернявский отметил, что к любому российскому губернатору можно предъявить целый список претензий и Красноярский край в этом смысле не исключение.

«Однако каких-то особых проколов у Котюкова точно нет. Более того, все говорит о том, что он остается в фаворе у федеральной власти. Я просто напомню, что в этом году он был назначен руководителем комиссии Госсовета РФ по технологическому лидерству и это было решение президента. На всякий случай, эта комиссия занимается сразу несколькими национальными проектами. Если бы Котюков был в списке на вылет, то вряд ли бы его поставили на такую должность.

Предпосылок для отставки Котюкова я не вижу. Скандалы, безусловно, есть, но они связаны больше с муниципальной властью. Что касается слов о том, что кто-то там разочаровался в Котюкове на посту губернатора, то это все оценочные суждения. Не анонимные политологи и какие-то издания решают судьбу Котюкова, а федеральная власть».

Кто может стать новым губернатором Красноярского края?

По словам красноярского политолога Александра Чернявского, если Котюков все-таки покинет пост главы Красноярского края, то у администрации президента есть список людей, которые могут заменить кого-либо из губернаторов.

«Думаю, что этот список состоит как минимум из 5 фамилий, о которых мы можем даже не догадываться. Точно найдутся люди, которые захотят занять пост губернатора. Красноярский край — это не какая-то захудалая область, а большой и серьезный регион, локомотив экономики, как любят говорить».

Политолог Сергей Комарицын считает, что отставка Котюкова маловероятна. Однако, если говорить теоретически, то пост губернатора может занять человек, который имеет какое-то отношение к Красноярскому краю. Эксперт убежден, что вряд ли это будет кто-то из действующего руководства края.

«Если говорить о конкретных персоналиях, то это могут быть абсолютно неожиданные и никому непонятные. У нас в стране кадровые решения принимаются по каким-то своим основаниям. Взять то же назначение Александра Хинштейна [экс-депутат Госдумы] на пост врио. Я не очень представляю, как он будет руководить Курской областью.

Мотивы, которыми руководствуются при кадровых перестановках в регионах, известны лишь администрации президента. При этом сейчас стало больше людей местного происхождения. Был период, когда на посты губернаторов в основном назначили приезжих. Сейчас же назначают тех, кто имеет хоть какое-то отношение к субъекту: работал там или родился. Когда местные жители воспринимают главу региона, как чужого — это не очень хорошо».
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