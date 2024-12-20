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Posted 20 декабря, 07:36

Published 20 декабря, 07:36

Modified 20 декабря, 07:38

Updated 20 декабря, 07:38

За 2024 год квартиры в Красноярске подорожали на 6%

За 2024 год квартиры в Красноярске подорожали на 6%

20 декабря 2024, 07:36
Фото: prmira.ru.
Вторичная недвижимость в городе подорожала на 6,3%, сообщают аналитики «Яндекс Недвижимости».

По данным сервиса, в декабре 2024 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Красноярске составила 120 000 рублей. За месяц цена выросла на 0,5%, за год — на 9,9%.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в декабре 2024 года составила 5,5 миллиона рублей: за год она выросла на 6,3%, за месяц — на 0,8%.

При этом, как отмечают аналитики сервиса, количество предложений на вторичном рынке уменьшается. Это может быть связано с «перетоком» собственников в сегмент долгосрочной аренды.

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