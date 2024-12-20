Заммэра Москвы Ефимов: В Войковском районе запустят деловое пространство в рамках КРТ

Posted 20 декабря, 07:33
Published 20 декабря, 07:33
Modified 20 декабря, 07:33
Updated 20 декабря, 07:33
Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Современное деловое пространство планируется создать в рамках проекта КРТ на участке, расположенном вблизи Ленинградского шоссе. Вложения оцениваются в 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 730 миллионов рублей», — отметил Владимир Ефимов. Он также подчеркнул, что в итоге в Войковском районе будет организовано свыше 1,7 тысячи рабочих мест.
Территория прилегает к улице Космонавта Волкова. В шаговой доступности есть станции «Стрешнево» МЦД-2 и «Войковская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена. На сегодня участок застроен устаревшими объектами, сообщает mos.ru.
Как проинформировал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, согласно проекту, на данной территории должен открыться бизнес-центр с наземным паркингом. Внутри будут принимать клиентов торговые павильоны, отделения банков, офисы, фитнес-центры и прочие объекты. Общая площадь недвижимости должна составить 68 тысяч квадратных метров. Участок будет благоустроен, также там предполагается проложить новые дороги.
В ходе исполнения программы комплексного развития территорий в городе вырастают многофункциональные городские кварталы, на место бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков приходят пространства с дорогами, комфортным жильем и всей нужной инфраструктурой.
Сегодня в Москве на разных стадиях проработки и реализации запущены 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа осуществляется в соответствии с распоряжением столичного мэра Сергея Собянина.