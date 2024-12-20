Заммэра Москвы Ефимов: В Войковском районе запустят деловое пространство в рамках КРТ

«Современное деловое пространство планируется создать в рамках проекта КРТ на участке, расположенном вблизи Ленинградского шоссе. Вложения оцениваются в 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 730 миллионов рублей», — отметил Владимир Ефимов. Он также подчеркнул, что в итоге в Войковском районе будет организовано свыше 1,7 тысячи рабочих мест.