Зараженные ботулизмом шпроты ищут в магазинах Красноярского края

Posted 20 декабря, 05:15
Published 20 декабря, 05:15
Modified 20 декабря, 05:50
Updated 20 декабря, 05:50
В ведомстве рассказали, что в Екатеринбурге у двух жителей обнаружили ботулизм. Предположительно, они ели «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» от ООО «Рыбзавод „За Родину“». В шпротах, изготовленных 13 сентября 2024 года, нашли ботулотоксин.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в Красноярском крае продают эти консервы, но с другой датой изготовления.
«Наши специалисты продолжают проверять торговые прилавки, чтобы опасная продукция не попала на стол потребителям».
Красноярцам, которые купили шпроты этой марки, рекомендуют проверить дату производства. Если консервы изготовлены 13 сентября, то специалисты просят не употреблять их и обязательно сообщить по телефону 8 (391) 226-89-50.