Зараженные ботулизмом шпроты ищут в магазинах Красноярского края

В ведомстве рассказали, что в Екатеринбурге у двух жителей обнаружили ботулизм. Предположительно, они ели «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» от ООО «Рыбзавод „За Родину“». В шпротах, изготовленных 13 сентября 2024 года, нашли ботулотоксин.