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Posted 20 декабря, 05:15

Published 20 декабря, 05:15

Modified 20 декабря, 05:50

Updated 20 декабря, 05:50

Зараженные ботулизмом шпроты ищут в магазинах Красноярского края

Зараженные ботулизмом шпроты ищут в магазинах Красноярского края

20 декабря 2024, 05:15
Фото: Роспотребнадзор Красноярск.
В магазинах Красноярского края ищут шпроты с ботулотоксином. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рассказали, что в Екатеринбурге у двух жителей обнаружили ботулизм. Предположительно, они ели «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» от ООО «Рыбзавод „За Родину“». В шпротах, изготовленных 13 сентября 2024 года, нашли ботулотоксин.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

В Роспотребнадзоре сообщили, что в Красноярском крае продают эти консервы, но с другой датой изготовления.

«Наши специалисты продолжают проверять торговые прилавки, чтобы опасная продукция не попала на стол потребителям».

Красноярцам, которые купили шпроты этой марки, рекомендуют проверить дату производства. Если консервы изготовлены 13 сентября, то специалисты просят не употреблять их и обязательно сообщить по телефону 8 (391) 226-89-50.

  • Тут мы подробно рассказывали, в каких продуктах чаще всего образуются ботулотоксины, чем опасен ботулизм и как от него можно уберечься.
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