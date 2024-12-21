Ефимов рассказал о редевелопменте участка в Москве в рамках программы КРТ

Posted 21 декабря, 11:15
Published 21 декабря, 11:15
Modified 21 декабря, 11:15
Updated 21 декабря, 11:15
Проект решения доступен на официальном сайте правительства города, пишет mos.ru. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На юго-востоке столицы появится новое пространство с жильем для целей программы реновации и иных нужд города. Его возведут в рамках реорганизации участка площадью 0,44 гектара на улице Симоновский Вал», — указал Владимир Ефимов.
Он также отметил, что возле реорганизуемой площадки работает станция метро «Пролетарская».
Инвестиции в развитие площадки способны превысить пять миллиардов рублей.
«По проекту запланировано строительство 18,61 тысячи квадратных метров жилья для целей программы реновации и иных нужд города», — заявил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.
На первом этаже жилого комплекса будут работать магазины, кафе, сервисные мастерские и прочие предприятия малого бизнеса. Прилегающей территории придадут новый вид. Возле дома обустроят площадки для отдыха и занятий спортом, проложат новые дороги. Организованное пространство станет частью района со сложившейся социальной инфраструктурой.
Дома по программе реновации город планирует строить не только на специально выбранных площадках и вместо снесенных зданий, но и на реорганизуемых участках по программе КРТ.
«В Южнопортовом районе на юго-востоке столицы возведут жилье для программы реновации. Общая площадь квартир там составит 11,3 тысячи квадратных метров», — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, который заявил, что после реализации проекта в новое жилье смогут въехать не менее 400 москвичей.
По его словам, благодаря программе реновации жители смогут сразу въезжать в новые квартиры, так как сдающееся с улучшенной отделкой жилье уже готово к заселению.
Благодаря программе КРТ в городе возводятся новые многофункциональные кварталы: на месте бывших промышленных зон и на малоэффективно используемых участках появляются дороги, комфортное жилье и вся сопутствующая инфраструктура. Сегодня в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эту работу выполняют в соответствии с поручением столичного мэра Собянина.