Ефимов рассказал о редевелопменте участка в Москве в рамках программы КРТ

Благодаря программе КРТ в городе возводятся новые многофункциональные кварталы: на месте бывших промышленных зон и на малоэффективно используемых участках появляются дороги, комфортное жилье и вся сопутствующая инфраструктура. Сегодня в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эту работу выполняют в соответствии с поручением столичного мэра Собянина.