Казань атаковали восемь беспилотников. Два влетели в небоскреб

Posted 21 декабря, 07:02
Published 21 декабря, 07:02
Modified 21 декабря, 07:09
Updated 21 декабря, 07:09
«Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского и Кировского районов. Службы работают на месте возгорания», — заявили в администрации Казани.
Казанский Кремль сообщил о восьми случаях прилета беспилотников по объектам в Казани.
«Из них 1 на промышленное предприятие, 1 над рекой, 6 на жилой массив. По информации к этой минуте погибших и пострадавших нет», — цитируют администрацию издание Inkazan.ru.
Минобороны отчиталось о сбитом около 7:50 мск беспилотнике над Татарстаном.