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Posted 21 декабря, 07:02

Published 21 декабря, 07:02

Modified 21 декабря, 07:09

Updated 21 декабря, 07:09

Казань атаковали восемь беспилотников. Два влетели в небоскреб

Казань атаковали восемь беспилотников. Два влетели в небоскреб

21 декабря 2024, 07:02
Фото: Inkazan.
Татарстан атаковали беспилотники самолетного типа утром 21 декабря. В трех домах начался пожар, сообщает мэрия города.

«Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского и Кировского районов. Службы работают на месте возгорания», — заявили в администрации Казани.

Видео: Inkazan.

Казанский Кремль сообщил о восьми случаях прилета беспилотников по объектам в Казани.

«Из них 1 на промышленное предприятие, 1 над рекой, 6 на жилой массив. По информации к этой минуте погибших и пострадавших нет», — цитируют администрацию издание Inkazan.ru.

Минобороны отчиталось о сбитом около 7:50 мск беспилотнике над Татарстаном.

#Владислав Савончик#Видео
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