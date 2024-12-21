Красноярцы назвали лучшие бани

Posted 21 декабря, 09:35
Published 21 декабря, 09:35
Modified 21 декабря, 10:46
Updated 21 декабря, 10:46
Опрос провело издание Ngs24.ru — в нем поучаствовали 1379 человек. Первое место заняли бани «Бобры». Они набрали 334 голоса пользователей — это 24% от общего числа проголосовавших.
Вторую строчку поделили баня Breza и термальный комплекс «Сибирские термы». Первый набрал 255 голосов, второй — 247 (оба по 18%).
Многие хвалили также «Николаевские бани» — 222 голоса (16%).
В топ не попали «Русские бани» (8%), «Базайская 777» (6%), «Сокол» (6%), Grelka (3%) «Пар.ОК» (1%).
Одни пользователи заметили, что «Бобры» находятся не в городе, а в селе Дрокино, под Красноярском. Другие пользователи отметили другие бани, которые не вошли в список, среди них: «Сибирские парильни», «Банная Заимка». Нашлись и те, кто назвал свою баню лучшей.
«Лучшая баня — это своя, за которую не нужно платить и никуда не надо уезжать».