Красноярцы назвали лучшие бани

Одни пользователи заметили, что «Бобры» находятся не в городе, а в селе Дрокино, под Красноярском. Другие пользователи отметили другие бани, которые не вошли в список, среди них: «Сибирские парильни», «Банная Заимка». Нашлись и те, кто назвал свою баню лучшей.