Красноярцы с флагами устроили митинг в день рождения Сталина

Posted 21 декабря, 11:02
Published 21 декабря, 11:02
Modified 21 декабря, 11:05
Updated 21 декабря, 11:05
О мероприятии рассказали в социальных сетях краевого отделения партии. У мемориального комплекса собрались депутаты, представители КПРФ и «другие сторонники коммунистической партии», а во «всех» районах края организовали круглые столы и собрания.
Судя по фотографиям на месте была несколько десятков человек. Они сфотографировались с портретом Сталина на фоне мемориального комплекса и возложили цветы.
В партии отметили, «что по всему краю продолжается сбор подписей под обращением к губернатору с требованием установить в Красноярске бюсты И. В. Сталина и Маршалов Победы в год 80-летия Великой Победы».