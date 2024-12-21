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Posted 21 декабря, 11:02

Published 21 декабря, 11:02

Modified 21 декабря, 11:05

Updated 21 декабря, 11:05

Красноярцы с флагами устроили митинг в день рождения Сталина

Красноярцы с флагами устроили митинг в день рождения Сталина

21 декабря 2024, 11:02
Фото: КПРФ | Красноярский край.
В Красноярске люди с флагами и в жилетках КПРФ отметили день рождения Иосифа Сталина возле мемориального комплекса «Кандальный путь» на проспекте Красноярский рабочий.

О мероприятии рассказали в социальных сетях краевого отделения партии. У мемориального комплекса собрались депутаты, представители КПРФ и «другие сторонники коммунистической партии», а во «всех» районах края организовали круглые столы и собрания.

Судя по фотографиям на месте была несколько десятков человек. Они сфотографировались с портретом Сталина на фоне мемориального комплекса и возложили цветы.

Фото: КПРФ | Красноярский край

В партии отметили, «что по всему краю продолжается сбор подписей под обращением к губернатору с требованием установить в Красноярске бюсты И. В. Сталина и Маршалов Победы в год 80-летия Великой Победы».

  • Ранее мы рассказывали, что в прошлом году так же отмечали день рождения Сталина.
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#Владислав Савончик#КПРФ#Сталин#Иосиф Сталин
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