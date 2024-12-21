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Posted 21 декабря, 06:11

Published 21 декабря, 06:11

Modified 21 декабря, 06:21

Updated 21 декабря, 06:21

Новый ЖК на 768 квартир строят на берегу Енисея в Красноярске

Новый ЖК на 768 квартир строят на берегу Енисея в Красноярске

21 декабря 2024, 06:11
Фото: Наш.дом.рф.
На Пашенном в Красноярске возводят еще один жилой комплекс под названием «Новый портовый». Проектом занимается компании «Арбан», которая возводит рядом ЖК «Портовый».

Согласно данным госпортала «Наш.дом.рф», планируется шесть подъездов по 17 этажей. Всего квартиру будет 768, а расчетное число жителей составляет 1620 человек. Сдать в эксплуатацию ЖК планируют в четвертом квартале 2028 года.

Проект предусматривает четыре детских и три спортивных площадки. Для машин — 378 мест на паркинге и 77 на придомовой территории.

Фото: 2gis

Квартиры пока не продаются, но «Наш.дом» пишет, что средняя цена квадратного метра составляет 170 тысяч рублей. В комплексе будет 32 однушки по 42 квадратов, 491 двушка площадью от 40 до 95 квадратов, 194 трешки от 71 до 95 квадратов, а также 51 четырехкомнатная квартира площадью 95 квадратов.

На месте стройплощадки по улице Складской, 28 находились базы, цеха и склады, часть разобрали.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Недвижимость#Енисей#Арбан#Портовый#Жилой комплекс
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