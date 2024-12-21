Новый ЖК на 768 квартир строят на берегу Енисея в Красноярске

Posted 21 декабря, 06:11
Published 21 декабря, 06:11
Modified 21 декабря, 06:21
Updated 21 декабря, 06:21
Согласно данным госпортала «Наш.дом.рф», планируется шесть подъездов по 17 этажей. Всего квартиру будет 768, а расчетное число жителей составляет 1620 человек. Сдать в эксплуатацию ЖК планируют в четвертом квартале 2028 года.
Проект предусматривает четыре детских и три спортивных площадки. Для машин — 378 мест на паркинге и 77 на придомовой территории.
Квартиры пока не продаются, но «Наш.дом» пишет, что средняя цена квадратного метра составляет 170 тысяч рублей. В комплексе будет 32 однушки по 42 квадратов, 491 двушка площадью от 40 до 95 квадратов, 194 трешки от 71 до 95 квадратов, а также 51 четырехкомнатная квартира площадью 95 квадратов.
На месте стройплощадки по улице Складской, 28 находились базы, цеха и склады, часть разобрали.