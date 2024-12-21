Новый ЖК на 768 квартир строят на берегу Енисея в Красноярске

Квартиры пока не продаются, но «Наш.дом» пишет, что средняя цена квадратного метра составляет 170 тысяч рублей. В комплексе будет 32 однушки по 42 квадратов, 491 двушка площадью от 40 до 95 квадратов, 194 трешки от 71 до 95 квадратов, а также 51 четырехкомнатная квартира площадью 95 квадратов.