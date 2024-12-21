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Posted 21 декабря, 04:23

Published 21 декабря, 04:23

Modified 21 декабря, 05:24

Updated 21 декабря, 05:24

Самый короткий день наступил в Красноярске

Самый короткий день наступил в Красноярске

21 декабря 2024, 04:23
Фото: Университет Решетнева.
Сегодня, 21 декабря, жителей Красноярска ждут самый короткий день и самая длинная ночь в году.

Как рассказали в обсерватории СибГУ, с 21 декабря наступает зимнее солнцестояние в Северном полушарии, а Солнце над Красноярском находится на минимальной высоте, примерно 10,5 градусов в полдень. Световой день составит всего 6 часа 54 минуты.

«Астрономическая зима в Северном полушарии продлится с 21 декабря 2024 года до 20 марта 2025 года. Через несколько дней после зимнего солнцестояния длительность светового дня начнёт возрастать», — поделились в университете.

Сейчас на севере края, в Норильске и на Таймыре, полярная ночь. Она продлится 45 суток — с 30 ноября по 13 января.

  • Самый длинный день ждет красноярцев 21 июня — тогда солнце светит больше 17,5 часа.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Астрономия#Зимнее солнцестояние
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