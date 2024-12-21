Самый короткий день наступил в Красноярске

Posted 21 декабря, 04:23
Published 21 декабря, 04:23
Modified 21 декабря, 05:24
Updated 21 декабря, 05:24
Как рассказали в обсерватории СибГУ, с 21 декабря наступает зимнее солнцестояние в Северном полушарии, а Солнце над Красноярском находится на минимальной высоте, примерно 10,5 градусов в полдень. Световой день составит всего 6 часа 54 минуты.
«Астрономическая зима в Северном полушарии продлится с 21 декабря 2024 года до 20 марта 2025 года. Через несколько дней после зимнего солнцестояния длительность светового дня начнёт возрастать», — поделились в университете.
Сейчас на севере края, в Норильске и на Таймыре, полярная ночь. Она продлится 45 суток — с 30 ноября по 13 января.