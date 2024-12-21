Самый короткий день наступил в Красноярске

Как рассказали в обсерватории СибГУ, с 21 декабря наступает зимнее солнцестояние в Северном полушарии, а Солнце над Красноярском находится на минимальной высоте, примерно 10,5 градусов в полдень. Световой день составит всего 6 часа 54 минуты.