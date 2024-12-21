Технику и жилье предоставят волонтерам, очищающим Черноморское побережье от мазута

Posted 21 декабря, 09:13
Published 21 декабря, 09:13
Modified 21 декабря, 09:20
Updated 21 декабря, 09:20
Техника оплачена бизнес-направлением «Авито Спецтехника». Привлечение спецтехники по предварительным оценкам позволит очистить до четверти пострадавшей территории.
Также «Авито» обеспечит размещение более 100 добровольцев в 50 квартирах Анапы. Эта возможность будет предоставлена бизнес-направлением «Авито Путешествия» через бронирование компанией квартир на платформе для волонтеров всероссийского экологического движения «Экосистема», которые занимаются ликвидацией последствий разлива мазута на Черноморском побережье.
Помочь волонтерам могут и пользователи «Авито». В разделе #яПомогаю на платформе создана специальная страница, на которой желающие могут пожертвовать вещи и оказать материальную помощь фондам, участвующим в ликвидации последствий разлива.