Технику и жилье предоставят волонтерам, очищающим Черноморское побережье от мазута

Также «Авито» обеспечит размещение более 100 добровольцев в 50 квартирах Анапы. Эта возможность будет предоставлена бизнес-направлением «Авито Путешествия» через бронирование компанией квартир на платформе для волонтеров всероссийского экологического движения «Экосистема», которые занимаются ликвидацией последствий разлива мазута на Черноморском побережье.