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Posted 21 декабря, 09:13

Published 21 декабря, 09:13

Modified 21 декабря, 09:20

Updated 21 декабря, 09:20

Технику и жилье предоставят волонтерам, очищающим Черноморское побережье от мазута

Технику и жилье предоставят волонтерам, очищающим Черноморское побережье от мазута

21 декабря 2024, 09:13
Фото: Мэрия Анапы.
«Авито» предоставит 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для работы и проживания волонтеров, которые будут устранять последствия разлива мазута в Черном море.

Техника оплачена бизнес-направлением «Авито Спецтехника». Привлечение спецтехники по предварительным оценкам позволит очистить до четверти пострадавшей территории.

Также «Авито» обеспечит размещение более 100 добровольцев в 50 квартирах Анапы. Эта возможность будет предоставлена бизнес-направлением «Авито Путешествия» через бронирование компанией квартир на платформе для волонтеров всероссийского экологического движения «Экосистема», которые занимаются ликвидацией последствий разлива мазута на Черноморском побережье.

Помочь волонтерам могут и пользователи «Авито». В разделе #яПомогаю на платформе создана специальная страница, на которой желающие могут пожертвовать вещи и оказать материальную помощь фондам, участвующим в ликвидации последствий разлива.

#Владислав Савончик
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