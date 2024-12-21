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Posted 21 декабря, 13:19

Published 21 декабря, 13:19

Modified 21 декабря, 13:26

Updated 21 декабря, 13:26

В Красноярске хулиган пугает соседей взрывами петард по ночам. Его ищет полиция

В Красноярске хулиган пугает соседей взрывами петард по ночам. Его ищет полиция

21 декабря 2024, 13:19
Фото: Pokrovka_Life124.
В красноярской Покровке на улице Дмитрия Мартынова неизвестный пугает людей взрывами петард по ночам. Видео с камер опубликовали в соцсетях.

Неизвестный как минимум два раза выбрасывал во двор мощную петарду, сообщают местные жители. Взрывы сопровождались громким звуком, облаком дыма и сработавшими сигнализациями припаркованных машин.

Как сообщают очевидцы, однажды петарда прилетела под колесо одного из авто, и люди начинают бояться оставлять машины под окнами. Жители предполагают, что это делает один и тот же человек.

Видео: Pokrovka_Life124.

В полиции сообщили, что заявлений по этому случаю к ним не поступало, но они зарегистрировали информацию и начали проверку.

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#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Полиция#Петарды#Хулиган
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