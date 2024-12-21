В Красноярске хулиган пугает соседей взрывами петард по ночам. Его ищет полиция

Posted 21 декабря, 13:19
Published 21 декабря, 13:19
Modified 21 декабря, 13:26
Updated 21 декабря, 13:26
Неизвестный как минимум два раза выбрасывал во двор мощную петарду, сообщают местные жители. Взрывы сопровождались громким звуком, облаком дыма и сработавшими сигнализациями припаркованных машин.
Как сообщают очевидцы, однажды петарда прилетела под колесо одного из авто, и люди начинают бояться оставлять машины под окнами. Жители предполагают, что это делает один и тот же человек.
В полиции сообщили, что заявлений по этому случаю к ним не поступало, но они зарегистрировали информацию и начали проверку.