В Красноярске за 15 миллионов хотят разработать единую палитру города

Posted 21 декабря, 10:17
Published 21 декабря, 10:17
Modified 21 декабря, 10:26
Updated 21 декабря, 10:26
Подрядчик должен будет проанализировать застройку, ее цветовое оформление, какие здания выделяются и притягивают внимание, изучить палитру, которую уже используют в оформлении исторических и современных зданий в Красноярске, а также их сочетание с природным ландшафтом.
«Цветовая концепция поможет усовершенствовать существующий облик города, сделать его более привлекательным для жителей и гостей. Выполнять эти требования архитекторы и строители должны будут как при возведении новых объектов, так и при работе со зданиями, которые ждёт реконструкция или капитальный ремонт», — заявила руководитель управления архитектуры Юлия Соловарова.
Как заявили в мэрии, до начала ноября 2025 года подрядчику предстоит создать единый цветовой образ города, а также предложить гармоничные сочетания фасадов. Итоги торгов подведут в январе.