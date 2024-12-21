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Posted 21 декабря, 10:17

Published 21 декабря, 10:17

Modified 21 декабря, 10:26

Updated 21 декабря, 10:26

В Красноярске за 15 миллионов хотят разработать единую палитру города

В Красноярске за 15 миллионов хотят разработать единую палитру города

21 декабря 2024, 10:17
Фото: Мэрия Красноярска.
В Красноярске ищут подрядчика, который разработает колористическую концепцию города. Торги 19 декабря объявило управление архитектуры. Начальная цена контракта —15,5 миллиона рублей.

Подрядчик должен будет проанализировать застройку, ее цветовое оформление, какие здания выделяются и притягивают внимание, изучить палитру, которую уже используют в оформлении исторических и современных зданий в Красноярске, а также их сочетание с природным ландшафтом.

«Цветовая концепция поможет усовершенствовать существующий облик города, сделать его более привлекательным для жителей и гостей. Выполнять эти требования архитекторы и строители должны будут как при возведении новых объектов, так и при работе со зданиями, которые ждёт реконструкция или капитальный ремонт», — заявила руководитель управления архитектуры Юлия Соловарова.

Как заявили в мэрии, до начала ноября 2025 года подрядчику предстоит создать единый цветовой образ города, а также предложить гармоничные сочетания фасадов. Итоги торгов подведут в январе.

  • Ранее мэрия показала дизайн к 400-летию Красноярска. Некоторые красноярцы назвали его «колхозом».
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