Житель края хотел заработать на крипте и отдал мошенникам более 4 миллионов

Posted 21 декабря, 03:18
Published 21 декабря, 03:18
Modified 21 декабря, 03:20
Updated 21 декабря, 03:20
Мужчина в «Телеграме» переписывался с интернет-подругой, через несколько дней она рассказала, что криптобирже она выиграла «приличную» сумму, и уговорила «повторить её опыт».
Мужчина, который ранее занимался инвестициями, по наставлению девушки связался с неким «специалистом», который указал установить приложение. Он провёл инструктаж и предложил перевести в «личный кабинет» первые 48 тысяч рублей.
Сумма значительно возросла и мужчина захотел ее вывести. Однако операция оказалась невыгодной из-за большой комиссии. Чтобы ее уменьшить, мужчина по совету лежнаставника оформил кредит на 2,7 млн рублей и перевёл на свой «криптокошелёк».
Так же в «никуда» отправился еще 1,8 млн рублей, одолженный у банка. Злоумышленники просили его «подождать», но деньги так и не вернулись.
С начала года жертвами интернет-преступников стали 12044 жителя края (+129 за последнюю неделю). Сумма ущерба составила 3,26 млрд рублей (+45,45 млн рублей за последнюю неделю).