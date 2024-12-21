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Posted 21 декабря, 03:18

Published 21 декабря, 03:18

Modified 21 декабря, 03:20

Updated 21 декабря, 03:20

Житель края хотел заработать на крипте и отдал мошенникам более 4 миллионов

Житель края хотел заработать на крипте и отдал мошенникам более 4 миллионов

21 декабря 2024, 03:18
Фото: 1MI.
33-летний житель Норильска отправил 4,5 миллиона рублей на фейковую криптобиржу. Его подговорила интернет-подруга, которая якобы выиграла «большие деньги» на крипте. Об этой истории рассказали в прокуратуре края.

Мужчина в «Телеграме» переписывался с интернет-подругой, через несколько дней она рассказала, что криптобирже она выиграла «приличную» сумму, и уговорила «повторить её опыт».

Мужчина, который ранее занимался инвестициями, по наставлению девушки связался с неким «специалистом», который указал установить приложение. Он провёл инструктаж и предложил перевести в «личный кабинет» первые 48 тысяч рублей.

Сумма значительно возросла и мужчина захотел ее вывести. Однако операция оказалась невыгодной из-за большой комиссии. Чтобы ее уменьшить, мужчина по совету лежнаставника оформил кредит на 2,7 млн рублей и перевёл на свой «криптокошелёк».

Так же в «никуда» отправился еще 1,8 млн рублей, одолженный у банка. Злоумышленники просили его «подождать», но деньги так и не вернулись.

С начала года жертвами интернет-преступников стали 12044 жителя края (+129 за последнюю неделю). Сумма ущерба составила 3,26 млрд рублей (+45,45 млн рублей за последнюю неделю).

  • Ранее мы рассказывали, как красноярку обманули на 5 миллионов. Ее пугали финансированием запрещенной организации.
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#Владислав Савончик#Мошенники#Криптовалюта#Норильск#Прокуратура#Мошенничество#Телеграм#Кредит
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