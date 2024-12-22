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Posted 22 декабря, 07:59

Published 22 декабря, 07:59

Modified 22 декабря, 08:03

Updated 22 декабря, 08:03

Что больше всего обсуждали в пробках красноярцы

Что больше всего обсуждали в пробках красноярцы

22 декабря 2024, 07:59
Фото: prmira.ru.
Рассказываем, что волновало жителей Красноярска в пробках в 2024 году.

2ГИС проанализировал более двухсот тысяч комментариев в дорожных сообщениях за 2024 год в городах-миллионниках.

В Красноярске, пишут в аналитики карт, жители в пробках чаще всего «мысленно ускоряли строительство метрополитена». Еще нередко жители грустили или шутили о масштабах пробки.

Фото: 2ГИС

В соседнем Омске жители часто желали друг другу хорошего настроения и вспоминали фильм«Голодные игры». В Новосибирске людей в пробках волновало строительство четвёртого моста.

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