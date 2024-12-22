Что больше всего обсуждали в пробках красноярцы

Posted 22 декабря, 07:59
Published 22 декабря, 07:59
Modified 22 декабря, 08:03
Updated 22 декабря, 08:03
2ГИС проанализировал более двухсот тысяч комментариев в дорожных сообщениях за 2024 год в городах-миллионниках.
В Красноярске, пишут в аналитики карт, жители в пробках чаще всего «мысленно ускоряли строительство метрополитена». Еще нередко жители грустили или шутили о масштабах пробки.
В соседнем Омске жители часто желали друг другу хорошего настроения и вспоминали фильм«Голодные игры». В Новосибирске людей в пробках волновало строительство четвёртого моста.