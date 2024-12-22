Что подарить на Новый год. Топ-5 небанальных подарков

Если вы все еще ломаете голову над тем, что подарить близким на Новый год, то можете взять себе на заметку что-то из этого топа. Никаких носков и гелей для душа в нем нет.

Набор для приготовления чая или настоек Обычно в таких наборах есть всё необходимое для приготовления напитков: подробная инструкция, смеси трав, фруктов, ягод и пряностей и ёмкости. Тем, кто любить алкоголь — дарим набор для настоек, тем, кто нет, — для чая. Фото: www.wildberries.ru Необычный ночник Настольная лампа или ночник выполнят роль оригинального декора. Сейчас на маркетплейсах можно найти небанальные и интересные варианты. Вот что мы нашли: Фото: www.wildberries.ru Будет здорово, если вы подберете его к интерьеру получателя подарка. А если вы не знаете, как выглядит квартира того, кому дарите подарок, можно выбрать что-то нейтральное. Ковер с мемом Тут на мемах можно не останавливаться — сейчас в продаже есть ковры и коврики с кадрами из игр, милыми котами, утками, акулами и всем, чего душе угодно. Можно выбрать что-то смешное или что-то более нейтральное — зависит от вкуса получателя. Фото: www.wildberries.ru Подушка небанальной формы Просто подушка — скучно, но если это подушка-хлебушек или подушка-лама? Опять же, можно подобрать подушку под интерьер, а можно просто подарить что-то забавное. Фото: www.wildberries.ru Парфюм по знаку зодиака или с интересным ароматом Парфюм с запахом специально для овна или тельца, или по мотивам любого фильма или персонажа — интересный вариант. Фото: biblioteka.shop Тот, кто получит такой подарок, будет как минимум заинтригован. Читайте также: Носки, календарь и свечи: красноярцы рассказали о худших новогодних подарках Красноярцы назвали самые желанные подарки на Новый год Красноярцы собираются потратить на новогодние подарки 20 тысяч рублей