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Posted 22 декабря, 12:50

Published 22 декабря, 12:50

Modified 22 декабря, 12:52

Updated 22 декабря, 12:52

Что подарить на Новый год. Топ-5 небанальных подарков

Что подарить на Новый год. Топ-5 небанальных подарков

22 декабря 2024, 12:50
Фото: unsplash.com.
Если вы все еще ломаете голову над тем, что подарить близким на Новый год, то можете взять себе на заметку что-то из этого топа. Никаких носков и гелей для душа в нем нет.

Набор для приготовления чая или настоек

Обычно в таких наборах есть всё необходимое для приготовления напитков: подробная инструкция, смеси трав, фруктов, ягод и пряностей и ёмкости. Тем, кто любить алкоголь — дарим набор для настоек, тем, кто нет, — для чая.

Фото: www.wildberries.ru

Необычный ночник

Настольная лампа или ночник выполнят роль оригинального декора. Сейчас на маркетплейсах можно найти небанальные и интересные варианты. Вот что мы нашли:

Фото: www.wildberries.ru

Будет здорово, если вы подберете его к интерьеру получателя подарка. А если вы не знаете, как выглядит квартира того, кому дарите подарок, можно выбрать что-то нейтральное.

Ковер с мемом

Тут на мемах можно не останавливаться — сейчас в продаже есть ковры и коврики с кадрами из игр, милыми котами, утками, акулами и всем, чего душе угодно. Можно выбрать что-то смешное или что-то более нейтральное — зависит от вкуса получателя.

Фото: www.wildberries.ru

Подушка небанальной формы

Просто подушка — скучно, но если это подушка-хлебушек или подушка-лама? Опять же, можно подобрать подушку под интерьер, а можно просто подарить что-то забавное.

Фото: www.wildberries.ru

Парфюм по знаку зодиака или с интересным ароматом

Парфюм с запахом специально для овна или тельца, или по мотивам любого фильма или персонажа — интересный вариант.

Фото: biblioteka.shop

Тот, кто получит такой подарок, будет как минимум заинтригован.

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