Что подарить на Новый год. Топ-5 небанальных подарков

Posted 22 декабря, 12:50
Published 22 декабря, 12:50
Modified 22 декабря, 12:52
Updated 22 декабря, 12:52
Обычно в таких наборах есть всё необходимое для приготовления напитков: подробная инструкция, смеси трав, фруктов, ягод и пряностей и ёмкости. Тем, кто любить алкоголь — дарим набор для настоек, тем, кто нет, — для чая.
Настольная лампа или ночник выполнят роль оригинального декора. Сейчас на маркетплейсах можно найти небанальные и интересные варианты. Вот что мы нашли:
Будет здорово, если вы подберете его к интерьеру получателя подарка. А если вы не знаете, как выглядит квартира того, кому дарите подарок, можно выбрать что-то нейтральное.
Тут на мемах можно не останавливаться — сейчас в продаже есть ковры и коврики с кадрами из игр, милыми котами, утками, акулами и всем, чего душе угодно. Можно выбрать что-то смешное или что-то более нейтральное — зависит от вкуса получателя.
Просто подушка — скучно, но если это подушка-хлебушек или подушка-лама? Опять же, можно подобрать подушку под интерьер, а можно просто подарить что-то забавное.
Парфюм с запахом специально для овна или тельца, или по мотивам любого фильма или персонажа — интересный вариант.
Тот, кто получит такой подарок, будет как минимум заинтригован.