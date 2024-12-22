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Posted 22 декабря, 10:16

Published 22 декабря, 10:16

Modified 22 декабря, 10:18

Updated 22 декабря, 10:18

Где покататься на плюшках: 6 мест для тюбинга в Красноярске и рядом

Где покататься на плюшках: 6 мест для тюбинга в Красноярске и рядом

22 декабря 2024, 10:16
Фото: freepik.com.
Сделали подборку мест, где в Красноярске и рядом можно покататься на плюшках — рассказываем о ценах и отзывах.

Для начала несколько правил катания на плюшках для вашей безопасности. Плюшки могут развить скорость до 100 км/ч — и на скорости они полностью неуправляемы, могут закрутиться вокруг своей оси. Кроме того, плюшки не имеют тормозов.

Поэтому следует кататься только на специально оборудованном склоне с уклоном не более 20%. На самой плюшке нужно кататься строго по одному, желательно в защитном шлеме и держаться за ручки. Не стоит связывать плюшки между собой, привязывать их к машине или снегоходу.

База отдыха «Зелёнка»

Где: Якутская, 25.

Часы работы: с 11:00 до 23:00.

Цены: Катание с прокатом плюшки в будни: 500 рублей час, далее 200 рублей за каждые полчаса. Катание с прокатом в выходные и праздник — 650 и 250 рублей соответственно. Если у вас своя плюшка, то весь день катаний будет стоить 400 рублей в будни, в выходные и праздники — 500 рублей.

Фото: vk.com/zelionka24

База отдыха в черте Красноярска обещает вид на Енисей и отличные склоны. В положительных отзывах как раз отмечают вид. Еще красноярцы писали об удобных плюшках, расчищенных трассах и уютной атмосфере. В негативных отзывах отмечали «грубый персонал» и «оплату только переводом».

Стрелковый Комплекс «Кубеково»

Где: Емельяновский район, 20-й километр трассы Р-255 Сибирь.

Часы работы: с 10:00 до 18:00 в будни, с 9:00 до 19:00 в выходные.

Цены: одноместная плюшка — 400 рублей в час, 1000 рублей на день, двухместная — 500 и 1300 рублей соответственно. Катание на своей плюшке — 400 рублей.

Хоть комплекс и стрелковый, покататься там тоже можно. Есть три трассы, бугельный подъемник и ресторан. Можно кататься на своих плюшках, но тогда нельзя будет пользоваться подъемником.

Фото: vk.com/kubekovo

В отзывах из минусов отметили «не слишком крутые горки» и очереди за плюшками в праздничные дни. Из плюсов — «приемлемые цены», атмосфера, «хорошие горки».

Airpark «Кузнецово»

Адрес: деревня Кузнецово, Летняя 26.

Часы работы: с 12:00 до 20:00.

Цены: Аренда на час — 450 рублей, два часа — 800 рублей. Безлимит — 1600 рублей. Со своей плюшкой — 350 рублей за день.

Фото: vk.com/airpark_kuznecovo

Путь до склонов займет около получаса из центра города. Отзывов на парк немного. В положительных пишут о качестве склона, атмосфере и качественных плюшках, в отрицательных — о нехватке контролеров.

«Нанжуль парк»

Адрес: Солонцы, 1.

Часы работы: с 12:00 до 22:00 в будни, с 10:00 до 22:00 в выходные

Цены: первый час аренды — 600 рублей, каждый последующий — 400 рублей. Вход со своим тюбингом 500 рублей на весь день, но без подъемника.

Фото: 2gis.ru

В парке подготовили трассы длинной до 200 метров для детей и взрослых. В отзывах пишут о том, что место «классное», там есть кафе и туалет. В минусы записали то, что подъемником нельзя пользоваться со своей плюшкой.

Горнолыжный комплекс «Дивный»

Адрес: Дивногорск, Машиностроителей, 19.

Часы работы: с 10:00 до 20:00 в выходные.

Цены: с 10:00 до 12:00 — 300 рублей в час, с 12:00 до 16:00 — 500 рублей в час, с 16:00 — 350 рублей в час.

Фото: vk.com/divniyski

В будни, как сказано на сайте, тюбинг работает только по заявке. В плюсы, которые отмечали в отзывах, записали хорошие трассы без льда, красивые виды и обслуживание. Но подъездная дорога «не очень удобная».

База отдыха «Таежная»

Часы работы: 09:00 — 17:00 (выходные).

Цены: ватрушка 250 рублей в час, ледянка 150 рублей в час.

Фото: 2gis.ru

80 километров от Красноярска это, конечно, далековато, но туда можно добраться на электричке —до поселка Новосельск. В отзывах пишут, что на базе всего одна горка, но там «чистый воздух и уютно».

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