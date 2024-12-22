Где покататься на плюшках: 6 мест для тюбинга в Красноярске и рядом

Posted 22 декабря, 10:16
Published 22 декабря, 10:16
Modified 22 декабря, 10:18
Updated 22 декабря, 10:18
Для начала несколько правил катания на плюшках для вашей безопасности. Плюшки могут развить скорость до 100 км/ч — и на скорости они полностью неуправляемы, могут закрутиться вокруг своей оси. Кроме того, плюшки не имеют тормозов.
Поэтому следует кататься только на специально оборудованном склоне с уклоном не более 20%. На самой плюшке нужно кататься строго по одному, желательно в защитном шлеме и держаться за ручки. Не стоит связывать плюшки между собой, привязывать их к машине или снегоходу.
Где: Якутская, 25.
Часы работы: с 11:00 до 23:00.
Цены: Катание с прокатом плюшки в будни: 500 рублей час, далее 200 рублей за каждые полчаса. Катание с прокатом в выходные и праздник — 650 и 250 рублей соответственно. Если у вас своя плюшка, то весь день катаний будет стоить 400 рублей в будни, в выходные и праздники — 500 рублей.
База отдыха в черте Красноярска обещает вид на Енисей и отличные склоны. В положительных отзывах как раз отмечают вид. Еще красноярцы писали об удобных плюшках, расчищенных трассах и уютной атмосфере. В негативных отзывах отмечали «грубый персонал» и «оплату только переводом».
Где: Емельяновский район, 20-й километр трассы Р-255 Сибирь.
Часы работы: с 10:00 до 18:00 в будни, с 9:00 до 19:00 в выходные.
Цены: одноместная плюшка — 400 рублей в час, 1000 рублей на день, двухместная — 500 и 1300 рублей соответственно. Катание на своей плюшке — 400 рублей.
Хоть комплекс и стрелковый, покататься там тоже можно. Есть три трассы, бугельный подъемник и ресторан. Можно кататься на своих плюшках, но тогда нельзя будет пользоваться подъемником.
В отзывах из минусов отметили «не слишком крутые горки» и очереди за плюшками в праздничные дни. Из плюсов — «приемлемые цены», атмосфера, «хорошие горки».
Адрес: деревня Кузнецово, Летняя 26.
Часы работы: с 12:00 до 20:00.
Цены: Аренда на час — 450 рублей, два часа — 800 рублей. Безлимит — 1600 рублей. Со своей плюшкой — 350 рублей за день.
Путь до склонов займет около получаса из центра города. Отзывов на парк немного. В положительных пишут о качестве склона, атмосфере и качественных плюшках, в отрицательных — о нехватке контролеров.
Адрес: Солонцы, 1.
Часы работы: с 12:00 до 22:00 в будни, с 10:00 до 22:00 в выходные
Цены: первый час аренды — 600 рублей, каждый последующий — 400 рублей. Вход со своим тюбингом 500 рублей на весь день, но без подъемника.
В парке подготовили трассы длинной до 200 метров для детей и взрослых. В отзывах пишут о том, что место «классное», там есть кафе и туалет. В минусы записали то, что подъемником нельзя пользоваться со своей плюшкой.
Адрес: Дивногорск, Машиностроителей, 19.
Часы работы: с 10:00 до 20:00 в выходные.
Цены: с 10:00 до 12:00 — 300 рублей в час, с 12:00 до 16:00 — 500 рублей в час, с 16:00 — 350 рублей в час.
В будни, как сказано на сайте, тюбинг работает только по заявке. В плюсы, которые отмечали в отзывах, записали хорошие трассы без льда, красивые виды и обслуживание. Но подъездная дорога «не очень удобная».
Часы работы: 09:00 — 17:00 (выходные).
Цены: ватрушка 250 рублей в час, ледянка 150 рублей в час.
80 километров от Красноярска это, конечно, далековато, но туда можно добраться на электричке —до поселка Новосельск. В отзывах пишут, что на базе всего одна горка, но там «чистый воздух и уютно».