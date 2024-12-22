Где покататься на плюшках: 6 мест для тюбинга в Красноярске и рядом

Поэтому следует кататься только на специально оборудованном склоне с уклоном не более 20%. На самой плюшке нужно кататься строго по одному, желательно в защитном шлеме и держаться за ручки. Не стоит связывать плюшки между собой, привязывать их к машине или снегоходу.