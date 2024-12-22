Как сделать новогодние блюда и полезными, и вкусными? Советы

Posted 22 декабря, 14:07
Published 22 декабря, 14:07
Modified 22 декабря, 14:09
Updated 22 декабря, 14:09
Специалисты краевого Роспотребнадзора советуют в новогодних салатах заменить майонез на сметану, использовать больше зелени. Вместо колбасы можно использовать отварное мясо.
Для основного блюда лучше выбирать постную говядину, телятину, курицу, индейку или кролика.
Если вы будете закупаться продуктами заранее, то выбирайте товары с длительным сроком хранения, проверяйте сроки годности, состав и условия хранения.