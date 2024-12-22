Красноярка поехала в Анапу спасать птиц от мазута и рассказала о нападении журналиста

Posted 22 декабря, 10:59
Published 22 декабря, 10:59
Modified 22 декабря, 11:01
Updated 22 декабря, 11:01
После крушения двух танкеров 15 декабря в Керченском проливе 54 километра береговой линии Краснодарского края оказались загрязнены мазутом, из них 44 — в Анапе. Суда перевозили 9,2 тысячи тонн мазута, из них в воду, на данный момент, вытекли 3,7 тысячи.
Волонтеры оказали помощь уже 735 птицам, пострадавшим от мазута.
Глава центра охраны дикой природы «Инстинкт» Любовь Томирис приехала в орнитологический штаб — там она присоединилась к волонтерам, которые помогают пострадавшим птицам:
«В штабе домывали оставшихся птиц. Их было много: мокрых и уже высушенных, которым нужно давать препараты. Ветврач Аня была на месте, очень уставшая. Она не спала несколько суток. В 4 ночи волонтеров было человек 10. А к утру началось столпотворение. Приезжало много зевак, которые хотели просто поглазеть, репортеры. Работать в таком режиме тяжело», — рассказала Любовь.
По словам Любови, большое скопление людей провоцирует «высокую концентрацию людской условно-патогенной инфекции», которая опасна для ослабленных птиц.
«Двери мойки огромные, поэтому люди беспрепятственно заходили. Всех журналистов я просила выйти или остаться помогать. Это срабатывало. Несколько журналистов даже убрали телефоны, переоделись и пошли помогать. А вот [сотрудники телекомпании] ОТР повели себя нехорошим образом».
Как говорит волонтер, она просила журналистов ОТР уйти, но они игнорировали эту просьбу. Тогда женщина забрала у видеооператора телефон, на который он снимал.
«Стоят журналисты в верхней одежде, они не переодеты, они дышат. Всё это скопление людей вредит птицам. Они просто элементарно мешают здесь. Можно было договориться [о видеосъемке], когда у нас здесь было минимум птиц, а сейчас у нас идет работа, нам сейчас сложно. Им организаторы также говорили: „Пожалуйста, уйдите“, люди не ушли. Я подошла, просто забрала телефон у видеооператора, потому что они нас игнорировали. И этот видеооператор ударил меня по голове, — делится Любовь.
В этом момент журналистка ОТР вещала в прямом эфире. Инцидент частично попал в прямой эфир.