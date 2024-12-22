Красноярскому депутату пишут угрозы из-за закона об усыплении бродячих собак

Posted 22 декабря, 13:39
Published 22 декабря, 13:39
Modified 22 декабря, 13:43
Updated 22 декабря, 13:43
Министерство природных ресурсов и лесного комплекса разработало новый законопроект об обращении с безнадзорными животными. Отмечается, что нынешняя система не дает нужных результатов, а количество бездомных собак не уменьшается.
Авторы проекта предлагают усыплять агрессивных и больных собак в течение 45 дней после отлова. Агрессивность выловленных питомцев будет определять специальная комиссия, в которую войдут специалисты ветнадзора и кинолог.
На сессии заксобрания 19 декабря документ приняли в первом чтении — за него проголосовали 39 присутствующих депутатов, еще трое воздержались.
Неизвестная женщина написала Кулешу, что будет его детям «ставить свечки за упокой каждый день, пока они не сдохнут».
«Есть люди, любовь которых к животным настолько велика, что они готовы убивать людей. Такой новый гуманизм», — прокомментировал сообщение депутат.
Депутат написал, что «конечно» обратится в полицию, так как не считает правильным «такой способ дискуссии».