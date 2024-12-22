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Posted 22 декабря, 13:39

Published 22 декабря, 13:39

Modified 22 декабря, 13:43

Updated 22 декабря, 13:43

Красноярскому депутату пишут угрозы из-за закона об усыплении бродячих собак

Красноярскому депутату пишут угрозы из-за закона об усыплении бродячих собак

22 декабря 2024, 13:39
Фото: 1MI / t.me/AVKulesh.
Депутат заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш получил сообщения с угрозами из-за нового закона об усыплении агрессивных бродячих собак.

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса разработало новый законопроект об обращении с безнадзорными животными. Отмечается, что нынешняя система не дает нужных результатов, а количество бездомных собак не уменьшается.

Авторы проекта предлагают усыплять агрессивных и больных собак в течение 45 дней после отлова. Агрессивность выловленных питомцев будет определять специальная комиссия, в которую войдут специалисты ветнадзора и кинолог.

На сессии заксобрания 19 декабря документ приняли в первом чтении — за него проголосовали 39 присутствующих депутатов, еще трое воздержались.

Неизвестная женщина написала Кулешу, что будет его детям «ставить свечки за упокой каждый день, пока они не сдохнут».

Фото: t.me/AVKulesh
«Есть люди, любовь которых к животным настолько велика, что они готовы убивать людей. Такой новый гуманизм», — прокомментировал сообщение депутат.

Депутат написал, что «конечно» обратится в полицию, так как не считает правильным «такой способ дискуссии».

  • Тут можно прочитать мнение других депутатов заксобрания о законопроекте.
  • Ранее о законопроекте высказывались красноярцы. Их мнение разделилось: кто-то раскритиковал его и отметил, что убийство животных — не выход, а кто-то — поддержал.
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