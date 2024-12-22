Красноярцам рассказали, как не получить нервный срыв перед Новым годом

Posted 22 декабря, 05:56
Published 22 декабря, 05:56
Modified 22 декабря, 05:58
Updated 22 декабря, 05:58
Как отметила специалист, тревога, раздражительность и подавленность возникают из-за мышления — нужно отслеживать мысли, которые сопровождают эти переживания. Можно выписать их на бумагу, а затем попытаться оспорить.
Еще важно находить время для себя — даже в такие загруженные дни. Можно просто расслабляться и полностью сконцентрироваться на ощущениях в теле.
Врач советует не бояться сообщать близким, что вам нужна их поддержка.