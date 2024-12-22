prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря, 05:56

Published 22 декабря, 05:56

Modified 22 декабря, 05:58

Updated 22 декабря, 05:58

Красноярцам рассказали, как не получить нервный срыв перед Новым годом

Красноярцам рассказали, как не получить нервный срыв перед Новым годом

22 декабря 2024, 05:56
Фото: 1MI.
Заведующая кабинетом психолога ФМБА России Мария Севостьянова рассказала, как сохранить здоровье при предпраздничной суете.

Как отметила специалист, тревога, раздражительность и подавленность возникают из-за мышления — нужно отслеживать мысли, которые сопровождают эти переживания. Можно выписать их на бумагу, а затем попытаться оспорить.

Еще важно находить время для себя — даже в такие загруженные дни. Можно просто расслабляться и полностью сконцентрироваться на ощущениях в теле.

Врач советует не бояться сообщать близким, что вам нужна их поддержка.

Читайте также:
Ностальгируем: как красноярцы наряжались на Новый год в детствеПрогноз погоды на январь 2025 года в Красноярске: что ожидать?10 фильмов, которые создают новогоднее настроение — топ красноярского киноблогера
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Праздники#Новый год#Врач#Стресс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика