Красноярцы собрали огромную елку из 500 автомобилей
22 декабря 2024, 06:49
Вечером 21 декабря красноярские автомобилисты поучаствовали в новогоднем флешмобе.
Авто выстроили в новогоднюю елку в поле в Емельяновском районе — за Мясокомбинатом. Всего собралось 500 машин.
Традиция собирать автоелку появилась в городе с 2019 — флешмоб группа в VK «Автокайф». В 2019 году в автоелке было всего 89 машин. В 2020 году мы собрали 150 машин. В 2021 году собралось 465 автомобилей — это стало рекордом России на тот момент.
В 2022 году красноярцы побили свой рекорд и построили автоелку из 700 машин, а в 2023 году снова побили рекорд и собрали 800 машин — эта автоелка попала в «Книгу рекордов».
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