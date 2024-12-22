prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря, 06:49

Published 22 декабря, 06:49

Modified 22 декабря, 06:51

Updated 22 декабря, 06:51

Красноярцы собрали огромную елку из 500 автомобилей

Красноярцы собрали огромную елку из 500 автомобилей

22 декабря 2024, 06:49
Вечером 21 декабря красноярские автомобилисты поучаствовали в новогоднем флешмобе.

Авто выстроили в новогоднюю елку в поле в Емельяновском районе — за Мясокомбинатом. Всего собралось 500 машин.

  • Традиция собирать автоелку появилась в городе с 2019 — флешмоб группа в VK «Автокайф». В 2019 году в автоелке было всего 89 машин. В 2020 году мы собрали 150 машин. В 2021 году собралось 465 автомобилей — это стало рекордом России на тот момент.
  • В 2022 году красноярцы побили свой рекорд и построили автоелку из 700 машин, а в 2023 году снова побили рекорд и собрали 800 машин — эта автоелка попала в «Книгу рекордов».
Читайте также:
10 фильмов, которые создают новогоднее настроение — топ красноярского киноблогераГде в Красноярске найти ёлочный базар? Появилась картаВ Красноярске появился ёлкашеринг. Что это и сколько стоит?
#София Штейнберг#Видео#Город#Люди#Общество#Авто#Красноярск#Праздники#Новый год#Елка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика