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Posted 22 декабря, 05:18

Published 22 декабря, 05:18

Modified 22 декабря, 05:20

Updated 22 декабря, 05:20

Носки, календарь и свечи: красноярцы рассказали о худших новогодних подарках

Носки, календарь и свечи: красноярцы рассказали о худших новогодних подарках

22 декабря 2024, 05:18
Фото: 1MI.
Красноярцы рассказали, какие самые неудачные подарки они получали на Новый год.

Опрос провел сервис SuperJob.7% красноярцев назвали худшими подарками носки, халаты, свитера, футболки. 4% — сувениры-пылесборники: игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи, календари. Еще 3% опрошенных — косметику, парфюмерию и сладости.

2% рассказали, что худшими подарками стали кухонные принадлежности и посуда. По 1% — фрукты и алкоголь. Еще красноярцы называли полотенца, бижутерию, книги, домашних животных, пледы, рюкзаки.

А 14% участников рассказали, что худшим новогодним подарком стало это его отсутствие.

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