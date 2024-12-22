Носки, календарь и свечи: красноярцы рассказали о худших новогодних подарках

Posted 22 декабря, 05:18
Published 22 декабря, 05:18
Modified 22 декабря, 05:20
Updated 22 декабря, 05:20
Опрос провел сервис SuperJob.7% красноярцев назвали худшими подарками носки, халаты, свитера, футболки. 4% — сувениры-пылесборники: игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи, календари. Еще 3% опрошенных — косметику, парфюмерию и сладости.
2% рассказали, что худшими подарками стали кухонные принадлежности и посуда. По 1% — фрукты и алкоголь. Еще красноярцы называли полотенца, бижутерию, книги, домашних животных, пледы, рюкзаки.
А 14% участников рассказали, что худшим новогодним подарком стало это его отсутствие.