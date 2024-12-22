Отравление, кровь, плесень и презерватив: публикуем топ худших саун Красноярска

Posted 22 декабря, 02:06
Published 22 декабря, 02:06
Modified 22 декабря, 04:32
Updated 22 декабря, 04:32
Ориентируясь на данные сервиса, мы нашли 207 бань и саун в Красноярске. Из них отобрали те, которые набрали не менее 60 оценок и оказались в конце списка.
«Бассейн ледяной, на стенах около бассейна плесень, вдоль стены тоже, вода грязная, за час до конца оплаты отключили парилку. Администратор оставляет желать лучшего… Название „пять звезд“ себя не оправдывает».
Такой отзыв оставил один из пользователей о сауне «Пять звезд» на Партизана Железняка, 18. Всего сауна имеет 145 оценок и 115 отзывов.
Пользователи утверждают, что в сауне есть тараканы, на стенах можно увидеть плесень, в бассейне «чистая хлорка», а парилка «холодная». Еще люди пожаловались на волосы в воде и неубранную рвоту.
«В парилке паришься от пара, сразу дверь открывается по раз 10. Тараканы в парилке бегают, ужас. Бассейн, вода — чистая хлорка».
«Ужасная сауна, мы в гости приехали из другого города и искали сауну, на фото одно, повелись на название „5 звёзд“. Тараканы, плесень, ждите проверку 100%. Мы домой пришли, все перемылись на 100 раз».
«Блевота в раковине, волосы в бассейне, на стенах плесень, неубранный мусор от прошлых посетителей, валяющийся в бане, ну и само собой тараканы».
«Пять звезд» имеют два филиала, второй — на улице Весны, 11. Сауна заработала 127 оценок и 106 отзывов. Люди утверждают, что в бассейне плавает мусор, в самой сауне грязно, а еще жалуются на администратора.
«Единственное, что понравилось — это бассейн, что большой и всё. В нем ошметки чёрные какие-то и скользкие стены. Персонал ставит выдуманные условия, листья веника не бросать и не мусорить вообще, иначе будем платить им за уборку. Грязновато было, весь мусор лип к ногам».
«Парилка 34 градуса, как бы деньги заплатили и хочется отдохнуть. Администратор мне ответил: „На второй час погреетесь“».
«Ходили с детьми. Вода прохладная, конечно, для малышей, да и нам взрослым было в ней прохладно. Нет ни обуви одноразовой, ни полотенец. Дети накупаться хотели, в итоге только погрелись и на том спасибо».
Саунно-оздоровительный комплекс «Меридиан» на Гайдашовке, 8д собрал 178 оценок и 143 отзыва — рекордсмен рейтинга.
Много негативных комментариев об этом месте: грязь, холод, вонь и тому подобное. Некоторые также заявляли, что находили презерватив, волосы, трусы и другие вещи.
«После посещения этой сауны надо анализы сдавать. Персонал соответствует обстановке. На столовые приборы в бассейне персонал сказал, что до нас были дети. Слава богу, что г…. не плавало в бассейне».
«Около стола валялся использованный презерватив, как убирали номер — непонятно. Бассейн ледяной, дно и стенки все скользкие, очень много волос плавает в воде».
Некоторые пользователи жаловались на отравление после отдыха в оздоровительном комплексе.
«Вода была мутная, ничего не видно. Через полчаса начали жечь глаза, начался чих. Обратились к администратору, на что был ответ: „Мы ничего не можем сделать, вытяжка больше не прибавляется“. После подошли через час и сказали, что это вообще нереально. Нам предложили открыть двери и открыли окна в коридоре. Ребенку стало плохо, началась рвота».
Судя по отзывам, ранее это место было лучше, но со временем стало хуже.
«Была в сауне не в первый раз, но в этот раз был просто ужас. В бассейне вода грязная, на дне плавали осколки от бутылок шампанского или пива, нам удалось избежать травм, легкой порез ноги, но страшно подумать, что могло бы быть! Персонал при этом ничего сделать не может, пылесоса у них нет, техник на даче гуляет, замеры в бассейне не ведутся, в общем место не соблюдает ни один из СанПиНов».
Сауна «SPA Гавань» находится проспекте Красноярский рабочий, 150 ст. 11. Это единственная сауна правого берега, которая попала в наш антирейтинг.
«Гавань» собрала 65 оценок и 47 отзывов. Комментарии почти такие же, как и у других: вонь, холод, хлорка, антисанитария.
«Комната отдыха воняет плесенью и сыростью, на стенах кровь. Что касается хамама, как ни странно он тоже ужасно воняет. Щель в двери и вытяжка в потолке сломанная, идет сквозняк в хамаме. Бассейн усыпан хлоркой, которая щиплет глаза и плохо смывается. Там же мы нашли чьи-то потерянные трусы».
«Не закладывают время на санобработку, посетители вышли, тут же заходят следующие, при нас протирали полы, когда уже пошло наше время. Обработки мебели и т. д. естественно не было. Бассейн горячий, это, конечно, прикольно, но сколько же там размножается микробов в такой воде, вода зелёного цвета».
«Пришли компанией отдохнуть, в итоге все получили отравление хлором! Невозможно было открыть глаза, в бассейне вода зелёная. После посещения у всех был кашель, насморк и боль в глазах».
61 оценку и 49 отзывов оставили «Атлантиде» на улице Аэровокзальной, 8е. Некоторые эту сауну описали так:
«Место, куда таскают дешёвых дур понятно для чего. Семейным здесь не место».
Много жалоб на отношение персонала, холодный бассейн и грязную воду.
«Ужасное место, взяли номер с джакузи, вода ледянющая, деньги впустую. Просто колхоз, парилка вообще не жаркая, про бильярдный стол молчу»
«Была там 2 раза и оба раза даже не купались, вода холодная до ужаса, кошмар, 0/5 звезд. Персонал не умеет общаться, выгоняли с матами и посылали на 3 буквы прямым текстом».
«Ужасное место, клиент всегда прав должен быть. А так там еще и грубят. В любой непонятной ситуации хотят выгнать. Люди, прежде чем ехать туда, почитайте отзывы».
Информация из отзывов в интернете требует проверки и в первую очередь со стороны контролирующих органов.
Некоторые факты легко проверить — достаточно побывать на месте, чтобы убедиться, какая там обстановка, обслуживание и так далее. Хотя ситуация может быть разной и зависеть от конкретного персонала, времени и других причин.
Не все в отзывах может быть правдой, жители могут по-разному реагировать на проблемы и не всегда точно знать, кто в них виноват.