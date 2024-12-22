Под Красноярском после снегопада столкнулись три фуры. Есть пострадавший

Как сообщили в ГАИ, ДТП произошло на 5 км автодороги «Обход Красноярска». Водитель грузового авто «ДАФ» с прицепом при спуске с горы не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым авто «Форд». Потом «ДАФ» съехал в кювет и отсоединением прицепа.