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Posted 22 декабря, 07:32

Published 22 декабря, 07:32

Modified 22 декабря, 07:34

Updated 22 декабря, 07:34

Под Красноярском после снегопада столкнулись три фуры. Есть пострадавший

Под Красноярском после снегопада столкнулись три фуры. Есть пострадавший

22 декабря 2024, 07:32
Фото: ГАИ Красноярска.
Сегодня, 22 декабря, в Емельяновском районе столкнулись три фуры.

Как сообщили в ГАИ, ДТП произошло на 5 км автодороги «Обход Красноярска». Водитель грузового авто «ДАФ» с прицепом при спуске с горы не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым авто «Форд». Потом «ДАФ» съехал в кювет и отсоединением прицепа.

Водитель «МАН», ехавший за «ДАФ», съехал в правый кювет, чтобы избежать столкновения.

В результате аварии пострадал водитель «ДАФ» — он госпитализирован.

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