Под Красноярском после снегопада столкнулись три фуры. Есть пострадавший

Posted 22 декабря, 07:32
Published 22 декабря, 07:32
Modified 22 декабря, 07:34
Updated 22 декабря, 07:34
Как сообщили в ГАИ, ДТП произошло на 5 км автодороги «Обход Красноярска». Водитель грузового авто «ДАФ» с прицепом при спуске с горы не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым авто «Форд». Потом «ДАФ» съехал в кювет и отсоединением прицепа.
Водитель «МАН», ехавший за «ДАФ», съехал в правый кювет, чтобы избежать столкновения.
В результате аварии пострадал водитель «ДАФ» — он госпитализирован.