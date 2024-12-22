Под Красноярском произошло еще одно ДТП. Водитель погиб, 9-летний ребенок в больнице

Posted 22 декабря, 11:39
Published 22 декабря, 11:39
Modified 22 декабря, 11:42
Updated 22 декабря, 11:42
Как сообщили в ГАИ, авария произошла на 783 км Р-255 «Сибирь». 69-летний водитель «Тойоты Филдер» ехал со стороны Ачинска в сторону Красноярска. Он выехал на встречку и столкнулся с «Тойотой Камри», а потом с «Тойотой Хайлюкс». После этого «Тойота Камри» съехала в кювет.
В результате аварии 69-летний водитель «Тойоты Филдер» скончался на месте — от полученных травм. Водитель и пассажир «Тойоты Камри» и два пассажира «Тойоты Хайлюкс» госпитализированы. Среди них был 9-летний ребенок.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции.