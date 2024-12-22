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Posted 22 декабря, 11:39

Published 22 декабря, 11:39

Modified 22 декабря, 11:42

Updated 22 декабря, 11:42

Под Красноярском произошло еще одно ДТП. Водитель погиб, 9-летний ребенок в больнице

Под Красноярском произошло еще одно ДТП. Водитель погиб, 9-летний ребенок в больнице

22 декабря 2024, 11:39
Фото: t.me/gibdd124.
В Емельяновском районе 22 декабря произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в ГАИ, авария произошла на 783 км Р-255 «Сибирь». 69-летний водитель «Тойоты Филдер» ехал со стороны Ачинска в сторону Красноярска. Он выехал на встречку и столкнулся с «Тойотой Камри», а потом с «Тойотой Хайлюкс». После этого «Тойота Камри» съехала в кювет.

В результате аварии 69-летний водитель «Тойоты Филдер» скончался на месте — от полученных травм. Водитель и пассажир «Тойоты Камри» и два пассажира «Тойоты Хайлюкс» госпитализированы. Среди них был 9-летний ребенок.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

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