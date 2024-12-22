Под Красноярском произошло еще одно ДТП. Водитель погиб, 9-летний ребенок в больнице

Как сообщили в ГАИ, авария произошла на 783 км Р-255 «Сибирь». 69-летний водитель «Тойоты Филдер» ехал со стороны Ачинска в сторону Красноярска. Он выехал на встречку и столкнулся с «Тойотой Камри», а потом с «Тойотой Хайлюкс». После этого «Тойота Камри» съехала в кювет.