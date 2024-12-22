Прогноз погоды на январь 2025 года в Красноярске: что ожидать?

Posted 22 декабря, 05:00
Published 22 декабря, 05:00
Modified 22 декабря, 05:52
Updated 22 декабря, 05:52
Знать прогноз погоды в январе необходимо каждому человеку. Дело в том, что многие красноярцы в новогодние каникулы будут отдыхать и активно проводить свое время в приближающиеся выходные. Однако погода в январе в Красноярском крае может преподнести сюрпризы, поэтому знать прогноз очень важно, ведь это поможет спланировать путешествия и отдых на свежем воздухе.
Январь в Красноярске является самым холодным месяцем зимы. Как правило, сильные морозы приходятся на начало месяца.
Согласно многолетним наблюдениям Гидрометцентра, средняя месячная температура в январе в Красноярске составляет -15,6°C.
Как отмечают синоптики, среднесуточная температура в январе колеблется от -15 до -16 градусов.
Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в беседе с «Проспектом Мира» сообщил о средних климатических показателях в январе в Красноярске.
«В ночное время температура воздуха в январе в Красноярске составляет от -18 до -25. В дневные часы — от -8 до -15 градусов».
Согласно данным Гидрометцентра, месячная сумма осадков в январе в Красноярске составляет 17 мм.
«С учетом того, что в Красноярском крае в январе наблюдается формирование Сибирского антициклона, осадков выпадает в Красноярске не так уж и много. Обычно в январе выпадает около 17 мм. Это сравнительно не много», — подчеркнул Ульянов.
Согласно предварительным прогнозам, в январе на протяжении всего месяца влажность воздуха в Красноярске будет колебаться от 69% до 94%. Средняя влажность воздуха составит 80%.
В начале января световой день в Красноярске будет длиться 7 часов 5 минут, в конце месяца — 8 часов 34 минуты. Так, 1 января восход Солнца будет в 09:19, закат — в 16:25. 31 января восход Солнца будет начинаться в 08:44, закат — в 17:19.
Солнечная активность в январе в Красноярске будет не очень высокой. По прогнозам, в первый месяц 2025 года будет всего лишь 7 солнечных дней. На протяжении двух недель в городе будет стоять пасмурная погода.
Синоптик Дмитрий Ульянов в беседе с «ПМ» заявил, что в ночь с 31 декабря на первое января красноярцев ждет около -13°C…-18°C. В новогоднюю ночь в Красноярске прогнозируется небольшой снег.
«Необходимо отметить, что прогноз на данный момент является предварительным».
Согласно сервису «Яндекс Погода», в Красноярске в первые дни новогодних каникул в дневное время столбик термометра будет колебаться от -8 до -10, ночью ожидается -11 градусов.
В ночь на Рождество, 7 января, в Красноярск придет похолодание до -17 градусов, днем будет около -13. В последний день новогодних каникул в городе в ночные часы прогнозируется до -15, в дневное время -14 градусов.
Осадки во время новогодних каникул ожидаются 1, 2 и 5 января. В эти дни будет идти небольшой снег.
Синоптик Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», какая в Красноярске будет погода в январе.
«Предварительно, в южных и центральных [к ним относится и Красноярск] районах Красноярского края. Среднемесячные температуры в январе ожидаются в пределах -15…-19 градусов. Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.
Температура воздуха в январе в дневные часы будет колебаться от -10 до -15, в ночные часы от -10 до -15. Местами по ночам ожидается около -20…-25. При этом не исключены морозы до -30 градусов».
По словам Ульянова, во второй месяц зимы в Красноярске ожидается от 3 до 28 мм осадков, что меньше средних многолетних значений. Осадки в январе будут в виде небольшого умеренного снега.
Согласно многолетним климатическим наблюдениям, самый холодный январь в Красноярске был в 1872 году. Среднемесячная температура была -29,7°C. Самый теплый январь был в 2002 году. Тогда средняя температура месяца составила -5,8°C.
Самые холодные дни синоптики зарегистрировали в 1931 году. С 5 по 8 января включительно в Красноярске температура воздуха колебалась от -43,5°C до -52,8°C.
А вот максимальная температура января была зафиксирована в Красноярске дважды. В 1979 и 1983 годах в городе столбик термометра поднялся до +6 градусов.
Глобальное потепление непосредственно влияет на январскую погоду, вызывая частые и резкие перепады температур. Однако предсказать возможные погодные аномалии в январе в долгосрочной перспективе невозможно.
По словам Дмитрия Ульянова, если центральные и южные районы Красноярского края будут находиться в теплом секторе циклона, то температура в январе будет выше, чем в прогнозах.
«С учетом предполагаемого выхода теплого воздуха, возможно, что погода в январе будет теплее. Однако все зависит от синоптической ситуации».
Теплый сектор циклона — это зона, находящаяся между теплым и холодным фронтами, которая содержит теплый воздух.
Именно с января начинается новый календарный год. Существует множество народных примет, с помощью которых можно предсказать погоду на весну и лето. Более того, погодные приметы января позволяют людям узнать, будет ли лето дождливым и какой будет урожай.
Из-за климата в январе и возможных температурных качелей не стоит легкомысленно подходить к выбору одежды. Помните, что погодные условия в январе в Красноярске достаточно суровы — именно этот зимний месяц считается самым холодным. Температура в январе может опускаться до -30 градусов и ниже. Однако возможны погодные аномалии и тогда будет еще холоднее. Поэтому очень важно использовать несколько слоев одежды. Для первого слоя выберите термобелье и теплые носки.
В качестве второго слоя подходят свитер из натуральной шерсти и теплые штаны, которые закрывают поясницу от холодного воздуха. Сверху наденьте пуховик или пальто. Помните, что верхняя одежда должна сидеть по фигуре, но не сковывать ваши движения.
Носите теплую обувь с нескользящей подошвой. При этом она не должна быть впритык, так как тесная обувь нарушает кровообращение. Не забывайте про шапку, шарф, перчатки или варежки.
К сожалению, новогодние праздники не проходят без набора лишних килограммов, а температурные качели и нехватка солнечных дней повышают риски подхватить ОРВИ или грипп. Более того, из-за короткого светового дня и морозов в январе у людей снижается работоспособность.
Чтобы сохранить и поддерживать здоровье медики рекомендуют отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни. В первую очередь врачи советуют не переедать и разделить дневной рацион на 3-5 приемов пищи. Не забывайте про овощи и фрукты.
Придерживайтесь питьевого режима — в сутки здоровому человеку необходимо 1,5-2 литра жидкости. Поддерживать здоровый образ жизни и избавиться от лишних килограммов поможет регулярная физическая активность. Специалисты рекомендуют чаще гулять на свежем воздухе и выполнять физические упражнения.
Погода в январе достаточно сурова, поэтому старайтесь не находиться долго на улице. Так вы защитите организм от переохлаждения, а кожу — от различных повреждений.
Погодные аномалии в январе могут преподнести множество «сюрпризов», поэтому очень важно подготовить к январским морозам не только организм, но и свой дом.
Самым важным элементом в квартире зимой являются батареи. Специалисты советуют проверить, нет ли в трубах и батареях протечек. Если одна батарея горячая, а другая еле теплая, то значит самое время промыть систему и выпустить из нее воздух. Неравномерное распределение тепла свидетельствует о засоре или воздушной пробке. Если у вас установлены пластиковые окна, то проверьте уплотнители. Они могут пропускать холод, лишая ваш дом тепла.
Если вы живете в частном доме, то в первую очередь проверьте исправность котельной. Если во время проверки появились неполадки в работе насоса и котла, то обязательно устраните до прихода январских морозов. Проверьте фундамент — там не должно быть трещин и других повреждений. Также следует убедиться в хорошем состоянии кровли, иначе январские осадки и холода могут повредить крышу. Если у вас дома печь, то до наступления лютых морозов очистите дымовую трубу от сажи и побелите печи. Не стоит забывать и об электропроводке. Если она ветхая, то замените ее. Это поможет уберечь дом от пожара.
Погода в январе достаточно непредсказуемая. Согласно прогнозам метеорологов, в январе в Красноярске ожидаются 30-градусные морозы. Поэтому следите за прогнозами погоды и не забывайте тепло одеваться. Если хотите узнать, какая погода будет весной или летом, то используйте народные приметы.