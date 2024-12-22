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Posted 22 декабря, 05:00

Published 22 декабря, 05:00

Modified 22 декабря, 05:52

Updated 22 декабря, 05:52

Прогноз погоды на январь 2025 года в Красноярске: что ожидать?

Прогноз погоды на январь 2025 года в Красноярске: что ожидать?

22 декабря 2024, 05:00
Фото: prmira.ru.
До наступления января осталось чуть больше недели. Рассказываем, какие погодные условия ожидают жителей Красноярска и края в первый месяц 2025 года, стоит ли ждать 30-градусных морозов и как сохранить здоровье зимой.

Значение прогноза погоды для планирования дел в январе

Знать прогноз погоды в январе необходимо каждому человеку. Дело в том, что многие красноярцы в новогодние каникулы будут отдыхать и активно проводить свое время в приближающиеся выходные. Однако погода в январе в Красноярском крае может преподнести сюрпризы, поэтому знать прогноз очень важно, ведь это поможет спланировать путешествия и отдых на свежем воздухе.

Климатические особенности января в Красноярске

Январь в Красноярске является самым холодным месяцем зимы. Как правило, сильные морозы приходятся на начало месяца.

Суровые морозы в Красноярске в январеСуровые морозы в Красноярске в январе
Суровые морозы в Красноярске в январе. Фото: prmira.ru

Средние температурные показатели

Согласно многолетним наблюдениям Гидрометцентра, средняя месячная температура в январе в Красноярске составляет -15,6°C.

Как отмечают синоптики, среднесуточная температура в январе колеблется от -15 до -16 градусов.

Среднемесячная температура воздуха и сумма осадков в январе в КрасноярскеСреднемесячная температура воздуха и сумма осадков в январе в Красноярске
Среднемесячная температура воздуха и сумма осадков в январе в Красноярске. Фото: meteoinfo.ru

Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в беседе с «Проспектом Мира» сообщил о средних климатических показателях в январе в Красноярске.

«В ночное время температура воздуха в январе в Красноярске составляет от -18 до -25. В дневные часы — от -8 до -15 градусов».

Количество осадков и влажность

Согласно данным Гидрометцентра, месячная сумма осадков в январе в Красноярске составляет 17 мм.

«С учетом того, что в Красноярском крае в январе наблюдается формирование Сибирского антициклона, осадков выпадает в Красноярске не так уж и много. Обычно в январе выпадает около 17 мм. Это сравнительно не много», — подчеркнул Ульянов.

Согласно предварительным прогнозам, в январе на протяжении всего месяца влажность воздуха в Красноярске будет колебаться от 69% до 94%. Средняя влажность воздуха составит 80%.

График влажности в январе в КрасноярскеГрафик влажности в январе в Красноярске
График влажности в январе в Красноярске. Фото: prmira.ru

Продолжительность светового дня и солнечная активность

В начале января световой день в Красноярске будет длиться 7 часов 5 минут, в конце месяца — 8 часов 34 минуты. Так, 1 января восход Солнца будет в 09:19, закат — в 16:25. 31 января восход Солнца будет начинаться в 08:44, закат — в 17:19.

Зимний закат в КрасноярскеЗимний закат в Красноярске
Зимний закат в Красноярске. Фото: prmira.ru

Солнечная активность в январе в Красноярске будет не очень высокой. По прогнозам, в первый месяц 2025 года будет всего лишь 7 солнечных дней. На протяжении двух недель в городе будет стоять пасмурная погода.

Погода на Новый год и школьные каникулы

Погода на новогоднюю ночь в Красноярске

Синоптик Дмитрий Ульянов в беседе с «ПМ» заявил, что в ночь с 31 декабря на первое января красноярцев ждет около -13°C…-18°C. В новогоднюю ночь в Красноярске прогнозируется небольшой снег.

«Необходимо отметить, что прогноз на данный момент является предварительным».

Погода в школьные каникулы и праздничные дни

Согласно сервису «Яндекс Погода», в Красноярске в первые дни новогодних каникул в дневное время столбик термометра будет колебаться от -8 до -10, ночью ожидается -11 градусов.

В ночь на Рождество, 7 января, в Красноярск придет похолодание до -17 градусов, днем будет около -13. В последний день новогодних каникул в городе в ночные часы прогнозируется до -15, в дневное время -14 градусов.

Осадки во время новогодних каникул ожидаются 1, 2 и 5 января. В эти дни будет идти небольшой снег.

Прогноз погоды в школьные каникулы и праздничные дниПрогноз погоды в школьные каникулы и праздничные дни
Прогноз погоды в школьные каникулы и праздничные дни. Фото: yandex.ru/pogoda

Прогноз погоды на январь в Красноярске

Синоптик Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», какая в Красноярске будет погода в январе.

«Предварительно, в южных и центральных [к ним относится и Красноярск] районах Красноярского края. Среднемесячные температуры в январе ожидаются в пределах -15…-19 градусов. Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Температура воздуха в январе в дневные часы будет колебаться от -10 до -15, в ночные часы от -10 до -15. Местами по ночам ожидается около -20…-25. При этом не исключены морозы до -30 градусов».

По словам Ульянова, во второй месяц зимы в Красноярске ожидается от 3 до 28 мм осадков, что меньше средних многолетних значений. Осадки в январе будут в виде небольшого умеренного снега.

Температура воздуха ночью и днем в Красноярске в январе 2025 годаТемпература воздуха ночью и днем в Красноярске в январе 2025 года
Температура воздуха ночью и днем в Красноярске в январе 2025 года. Фото: prmira.ru

Погодные аномалии и изменения климата в Красноярске

Исторические погодные аномалии в январе

Согласно многолетним климатическим наблюдениям, самый холодный январь в Красноярске был в 1872 году. Среднемесячная температура была -29,7°C. Самый теплый январь был в 2002 году. Тогда средняя температура месяца составила -5,8°C.

Самые холодные дни синоптики зарегистрировали в 1931 году. С 5 по 8 января включительно в Красноярске температура воздуха колебалась от -43,5°C до -52,8°C.

А вот максимальная температура января была зафиксирована в Красноярске дважды. В 1979 и 1983 годах в городе столбик термометра поднялся до +6 градусов.

Зима в КрасноярскеЗима в Красноярске
Зима в Красноярске. Фото: prmira.ru

Влияние глобального потепления на январскую погоду

Глобальное потепление непосредственно влияет на январскую погоду, вызывая частые и резкие перепады температур. Однако предсказать возможные погодные аномалии в январе в долгосрочной перспективе невозможно.

По словам Дмитрия Ульянова, если центральные и южные районы Красноярского края будут находиться в теплом секторе циклона, то температура в январе будет выше, чем в прогнозах.

«С учетом предполагаемого выхода теплого воздуха, возможно, что погода в январе будет теплее. Однако все зависит от синоптической ситуации».

Теплый сектор циклона — это зона, находящаяся между теплым и холодным фронтами, которая содержит теплый воздух.

Народные приметы и традиции, связанные с январской погодой

Именно с января начинается новый календарный год. Существует множество народных примет, с помощью которых можно предсказать погоду на весну и лето. Более того, погодные приметы января позволяют людям узнать, будет ли лето дождливым и какой будет урожай.

Приметы, предсказывающие погоду и урожай на год вперед

  • Если январь сухой, морозный, и вода в реках сильно убывает — лето будет жарким и сухим;
  • В начале января солнечно и тепло — в первых числах мая будет холодно и ветрено;
  • Теплый январь — к поздней весне;
  • Сильные морозы в январе — к метелям в феврале;
  • Снегопады и частые метели в январе — будет много дождей летом;
  • Если в январе крот вылез из норы — май будет холодным;
  • Дятел начинает стучать в январе — весна наступит раньше времени;
  • Если в январе много частых и длинных сосулек — урожай будет хорошим;
  • Если во второй половине января солнечные дни, то это к урожаю;
  • Если январь холодный, то в июле будет сухая и жаркая погода, но плохой урожай грибов до самой осени;
  • В Новый год сильный мороз и малый снежок — к урожаю хлебов, а если тепло и нет снега — к неурожаю;
  • Если в сочельник (6 января) небо звездное, то будет богатый приплод скота и большой урожай ягод;
  • Если в последний день января будет оттепель — лето будет ненастным, а урожай картофеля — плохим.
Народные приметыНародные приметы
Народные приметы. Фото: prmira.ru

Традиционные мероприятия и праздники в январе

  • 1 января — Новый год;
  • 6 января — завершение Рождественского поста и начало Рождественского сочельника;
  • С 6 по 18 января — Святки;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 13 января — День российской печати;
  • 14 января — Старый Новый год;
  • 19 января — Крещение Господне;
  • 25 января — Татьянин день или День студента.

Рекомендации по подготовке к январской погоде

Одежда и экипировка для холодного месяца

Из-за климата в январе и возможных температурных качелей не стоит легкомысленно подходить к выбору одежды. Помните, что погодные условия в январе в Красноярске достаточно суровы — именно этот зимний месяц считается самым холодным. Температура в январе может опускаться до -30 градусов и ниже. Однако возможны погодные аномалии и тогда будет еще холоднее. Поэтому очень важно использовать несколько слоев одежды. Для первого слоя выберите термобелье и теплые носки.

В качестве второго слоя подходят свитер из натуральной шерсти и теплые штаны, которые закрывают поясницу от холодного воздуха. Сверху наденьте пуховик или пальто. Помните, что верхняя одежда должна сидеть по фигуре, но не сковывать ваши движения.

Носите теплую обувь с нескользящей подошвой. При этом она не должна быть впритык, так как тесная обувь нарушает кровообращение. Не забывайте про шапку, шарф, перчатки или варежки.

Как правильно одеваться во время морозовКак правильно одеваться во время морозов
Как правильно одеваться во время морозов

Советы по поддержанию здоровья в январские морозы

К сожалению, новогодние праздники не проходят без набора лишних килограммов, а температурные качели и нехватка солнечных дней повышают риски подхватить ОРВИ или грипп. Более того, из-за короткого светового дня и морозов в январе у людей снижается работоспособность.

Чтобы сохранить и поддерживать здоровье медики рекомендуют отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни. В первую очередь врачи советуют не переедать и разделить дневной рацион на 3-5 приемов пищи. Не забывайте про овощи и фрукты.

Ешьте зимой овощи и фруктыЕшьте зимой овощи и фрукты
Ешьте зимой овощи и фруктыЕшьте зимой овощи и фрукты
Ешьте зимой овощи и фруктыЕшьте зимой овощи и фрукты
Ешьте зимой овощи и фрукты. Фото: prmira.ru

Придерживайтесь питьевого режима — в сутки здоровому человеку необходимо 1,5-2 литра жидкости. Поддерживать здоровый образ жизни и избавиться от лишних килограммов поможет регулярная физическая активность. Специалисты рекомендуют чаще гулять на свежем воздухе и выполнять физические упражнения.

Погода в январе достаточно сурова, поэтому старайтесь не находиться долго на улице. Так вы защитите организм от переохлаждения, а кожу — от различных повреждений.

Подготовка жилища к зимним условиям

Погодные аномалии в январе могут преподнести множество «сюрпризов», поэтому очень важно подготовить к январским морозам не только организм, но и свой дом.

Самым важным элементом в квартире зимой являются батареи. Специалисты советуют проверить, нет ли в трубах и батареях протечек. Если одна батарея горячая, а другая еле теплая, то значит самое время промыть систему и выпустить из нее воздух. Неравномерное распределение тепла свидетельствует о засоре или воздушной пробке. Если у вас установлены пластиковые окна, то проверьте уплотнители. Они могут пропускать холод, лишая ваш дом тепла.

Частный домЧастный дом
Частный дом. Фото: prmira.ru

Если вы живете в частном доме, то в первую очередь проверьте исправность котельной. Если во время проверки появились неполадки в работе насоса и котла, то обязательно устраните до прихода январских морозов. Проверьте фундамент — там не должно быть трещин и других повреждений. Также следует убедиться в хорошем состоянии кровли, иначе январские осадки и холода могут повредить крышу. Если у вас дома печь, то до наступления лютых морозов очистите дымовую трубу от сажи и побелите печи. Не стоит забывать и об электропроводке. Если она ветхая, то замените ее. Это поможет уберечь дом от пожара.

Заключение

Подведение итогов и общие рекомендации

Погода в январе достаточно непредсказуемая. Согласно прогнозам метеорологов, в январе в Красноярске ожидаются 30-градусные морозы. Поэтому следите за прогнозами погоды и не забывайте тепло одеваться. Если хотите узнать, какая погода будет весной или летом, то используйте народные приметы.

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