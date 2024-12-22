Прогноз погоды на январь 2025 года в Красноярске: что ожидать?

Если вы живете в частном доме, то в первую очередь проверьте исправность котельной. Если во время проверки появились неполадки в работе насоса и котла, то обязательно устраните до прихода январских морозов. Проверьте фундамент — там не должно быть трещин и других повреждений. Также следует убедиться в хорошем состоянии кровли, иначе январские осадки и холода могут повредить крышу. Если у вас дома печь, то до наступления лютых морозов очистите дымовую трубу от сажи и побелите печи. Не стоит забывать и об электропроводке. Если она ветхая, то замените ее. Это поможет уберечь дом от пожара.