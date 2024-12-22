В Красноярск пришла новогодняя погода с холодом и снегом

Posted 22 декабря, 03:24
Published 22 декабря, 03:24
Modified 22 декабря, 04:04
Updated 22 декабря, 04:04
По данным gismeteo, 22–28 декабря не будет сильных морозов, ни сильного ветра, но установится снежный покров.
Сегодня, 22 декабря, весь день будет снегопад, а в понедельник и вторник будет слабее. К концу недели снова ожидаются осадки.
Сегодня на улице -7 градусов, но завтра начнет холодать: в понедельник днем будет -8, во вторник -11 и среду -15. С четверга начнет теплеть: будет -8, а в субботу уже будет -2.
По ночам температура будет опускаться от -7 до -17 градусов, а в ночь со вторника на среду — до -19. Это станет самой морозной ночью недели.