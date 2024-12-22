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Posted 22 декабря, 03:24

Published 22 декабря, 03:24

Modified 22 декабря, 04:04

Updated 22 декабря, 04:04

В Красноярск пришла новогодняя погода с холодом и снегом

В Красноярск пришла новогодняя погода с холодом и снегом

22 декабря 2024, 03:24
Фото: prmira.ru.
Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска на последней рабочей неделе в этом году.

По данным gismeteo, 22–28 декабря не будет сильных морозов, ни сильного ветра, но установится снежный покров.

Сегодня, 22 декабря, весь день будет снегопад, а в понедельник и вторник будет слабее. К концу недели снова ожидаются осадки.

Сегодня на улице -7 градусов, но завтра начнет холодать: в понедельник днем будет -8, во вторник -11 и среду -15. С четверга начнет теплеть: будет -8, а в субботу уже будет -2.

По ночам температура будет опускаться от -7 до -17 градусов, а в ночь со вторника на среду — до -19. Это станет самой морозной ночью недели.

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#Владислав Савончик#Погода#Красноярск#Снег#Зима#Температура#Осадки
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