Телефонные мошенники перед Новым годом убеждают россиян совершать поджоги

Такой вид мошенничества появился в начале прошлого года. Телефонные мошенники связываются со своими жертвами, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть средства, если граждане выполнят определённые противоправные действия, например совершат нападение на офис банка. Либо объясняют, что такими действиями люди якобы окажут содействие в поимке мошенников. Также поступают предложения устроить поджог за вознаграждение.