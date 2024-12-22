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Posted 22 декабря, 08:31

Published 22 декабря, 08:31

Modified 22 декабря, 08:33

Updated 22 декабря, 08:33

Телефонные мошенники перед Новым годом убеждают россиян совершать поджоги

Телефонные мошенники перед Новым годом убеждают россиян совершать поджоги

22 декабря 2024, 08:31
Фото: 1MI.
Перед новогодними праздниками по всей стране участились случаи нападений с поджогами под воздействием телефонных мошенников. Люди теряют свои деньги, а потом, пытаясь их вернуть, совершают нападения на социальные и административные здания, в том числе на офисы банков.

Всего, по данным банка, в России на 30% возросло количество подобных нападений под воздействием методов социальной инженерии.

Такой вид мошенничества появился в начале прошлого года. Телефонные мошенники связываются со своими жертвами, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть средства, если граждане выполнят определённые противоправные действия, например совершат нападение на офис банка. Либо объясняют, что такими действиями люди якобы окажут содействие в поимке мошенников. Также поступают предложения устроить поджог за вознаграждение.

Как правило, злоумышленники просят снимать на видео процесс нападения. Естественно, деньги никто не возвращает. Такие действия считаются преступлением, а нападающие несут административную и уголовную ответственность. Кроме того, действия исполнителей могут быть квалифицированы по статье 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт», по которой предусмотрено наказание до 15 лет.

Особенно часто мошенники вовлекают в такую деятельность социально-уязвимых граждан в том числе молодёжь и пенсионеров.

«Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников. Это действительно трагедия: наши граждане идут на преступление, ломают себе жизнь и создают опасность для окружающих.
Я призываю всех быть максимально бдительными и не вступать в разговоры с телефонными мошенниками. Не предоставляйте никому свои персональные данные, проверяйте информацию и — что очень важно! — будьте внимательны к поведению близких людей, которые могут попасть под влияние преступников. Обязательно обращайтесь в отделы полиции, звоните на горячие линии поддержки кредитных организаций, сообщайте родственникам о происходящем. Не стесняйтесь просить о помощи», — рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Отметим, что Сбер предпринял меры по усилению бдительности на объектах банка.

Чтобы дополнительно обезопасить себя, в приложении СберБанк Онлайн в разделе «Безопасность» можно бесплатно активировать определитель мошеннических звонков и подключить антивирус. Всего в приложении банка доступно порядка 20 сервисов по безопасности.

#София Штейнберг#Деньги#Мошенники#Россия#Банк
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